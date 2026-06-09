Polícia Militar recupera motocicleta furtada de concessionária em Ji-Paraná

Por PM/RO

Publicada em 09/06/2026 às 08h50

Na madrugada desta segunda-feira (8), a Polícia Militar recuperou uma motocicleta furtada de uma concessionária localizada na Avenida Transcontinental, bairro Primavera, em Ji-Paraná.

A ocorrência teve início por volta da meia noite, após o Centro Integrado de Operações Policiais (CIOP) acionar uma guarnição de Rádio Patrulha para averiguar um disparo de alarme no estabelecimento. No local, os policiais fizeram contato com o gerente da empresa, que informou ter sido acionado pela central de monitoramento.

Ao chegar ao comércio, o responsável constatou que o vidro da fachada havia sido quebrado. Durante a averiguação, verificou-se que um indivíduo utilizou um bloco de cimento para danificar a estrutura e invadir o imóvel.

Segundo as informações levantadas, após ingressar no estabelecimento, o autor subtraiu uma motocicleta e deixou o local empurrando o veículo. Em seguida, atravessou a Avenida Transcontinental e fugiu por uma via lateral, tomando rumo ignorado.

Diante dos fatos, a guarnição iniciou diligências ininterruptas na região com o objetivo de localizar a motocicleta e identificar o responsável pelo crime. Após buscas em terrenos baldios e ruas próximas, os policiais localizaram o veículo escondido em um terreno baldio na esquina da Rua Calama com a Avenida Dom Pedro I, no bairro São Francisco. A motocicleta estava coberta pela vegetação, indicando uma possível tentativa de ocultação para retirada posterior.

O veículo foi recuperado e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para os procedimentos legais cabíveis e posterior restituição ao proprietário.

Até o momento, o autor do furto não foi localizado, e o caso segue sob investigação.