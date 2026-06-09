Polícia Civil prende investigado por homicídio em Vilhena

Por PC/RO

Publicada em 09/06/2026 às 09h00

A Polícia Civil do Estado de Rondônia avançou em mais uma ação institucional na manhã desta segunda-feira (08/06), com a prisão de um homem investigado por tentativa de homicídio qualificado em Vilhena. A ação faz parte da Operação “Venator”, que tem como objetivo localizar, identificar e prender autores de crimes graves contra a vida em todo o estado.

A operação foi conduzida pela Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida (DERCCV) de Vilhena, com o apoio da 1ª Delegacia de Polícia Civil. A ação resultou na prisão de A. S. N., investigado pelo crime ocorrido no dia 5 de abril de 2026, nas dependências de um posto de combustíveis do município.

Após diligências, a Polícia Civil localizou e prendeu o foragido em Vilhena, e logo após foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais cabíveis e, em seguida, colocado à disposição da Justiça.

A Polícia Civil do Estado de Rondônia ressalta a importância da colaboração da população no combate à criminalidade. Denúncias e informações que ajudem na localização de foragidos ou na elucidação de crimes podem ser realizadas por meio do Disque-Denúncia da Polícia Civil (197) ou pelo WhatsApp institucional (69) 3216-8940. O sigilo é garantido.