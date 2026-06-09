Polícia Civil prende homem foragido da justiça em Nova Mamoré

Por PC/RO

Publicada em 09/06/2026 às 13h50

Após investigações conduzidas pela própria unidade policial, constatou-se que foi expedido um mandado de prisão contra o investigado. Conforme apurado, ele descumpriu medidas protetivas de urgência, além de praticar ameaças e crimes contra a honra da vítima. As investigações também apontaram que o suspeito incendiou a motocicleta da mulher e, após os fatos, fugiu para a Bolívia.

Após diligências e monitoramento contínuo para localizar o paradeiro do foragido, os policiais civis conseguiram efetuar a prisão. M. da S. M. foi conduzido à unidade policial para os procedimentos de praxe e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil do Estado de Rondônia esclarece que nenhuma forma de violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser tolerada, orientando que seja sempre denunciada, com o registro da ocorrência diretamente na unidade policial mais próxima ou pelo atendimento virtual.

Denúncias e orientações podem ser realizadas pelos canais disponíveis: Disque-Denúncia da Polícia Civil (197), WhatsApp (69) 3216-8940 ou ainda pela Central de Atendimento à Mulher (180).