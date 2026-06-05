PM apreende quase 280 kg de drogas e prende quatro suspeitos em Ji-Paraná

Por PM/RO

Publicada em 05/06/2026 às 08h50

Uma operação conjunta realizada na tarde desta quinta-feira, 4, resultou na apreensão de mais de 276 quilos de entorpecentes e na prisão de quatro suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e organização criminosa em Ji-Paraná. A ação contou com a atuação integrada da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), PATAMO, Força Tática, Núcleo de Inteligência do 2º BPM e Agência de Inteligência do CRP II.

A operação foi desencadeada após informações produzidas pelos órgãos de inteligência apontarem que uma residência localizada no bairro Parque São Pedro estaria sendo utilizada para armazenar uma grande carga de drogas oriunda da região de fronteira e vinculada a uma facção criminosa. Segundo as investigações, os responsáveis pelo carregamento estariam armados para garantir a segurança da carga ilícita e dificultar possíveis ações policiais.

Durante a aproximação das equipes ao imóvel monitorado, uma caminhonete deixou o local. Ao receber ordem de parada, o condutor teria lançado o veículo contra policiais e uma viatura, provocando danos no automóvel oficial e colocando em risco a integridade dos agentes. Diante da agressão, os policiais efetuaram disparos para cessar a ameaça, porém os ocupantes continuaram a fuga.

Enquanto parte das equipes acompanhava a caminhonete, outros policiais realizaram buscas na residência alvo da operação. No local foram encontrados diversos tabletes de maconha e pasta base de cocaína, além de balanças de precisão, aparelhos celulares danificados e outros objetos relacionados à investigação.

A perseguição terminou nas proximidades do Rio Machado, quando a caminhonete saiu da via e caiu de um barranco de aproximadamente cinco metros de altura. Os ocupantes abandonaram o veículo e tentaram escapar por uma área de mata e lamaçal, mas acabaram localizados e presos após intensas diligências.

Na caçamba da caminhonete, os policiais encontraram mais sacos contendo entorpecentes. Durante os trabalhos, também foram apreendidos veículos utilizados pelos suspeitos, documentos, joias, aparelhos celulares e materiais que podem ter ligação com a atividade criminosa.

Após a pesagem oficial, foram contabilizados aproximadamente 267,7 quilos de maconha e 8,4 quilos de pasta base de cocaína, totalizando mais de 276 quilos de drogas apreendidas. Segundo os militares, a quantidade expressiva dos entorpecentes, associada às informações de inteligência e à estrutura identificada durante a operação, reforça os indícios de atuação de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas em larga escala.

Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à Polícia Federal de Ji-Paraná, juntamente com os veículos, objetos e entorpecentes apreendidos, para as providências cabíveis.

A ação integrada permitiu interromper um importante fluxo de distribuição de drogas, enfraquecer a atuação do crime organizado na região e preservar a segurança da população, demonstrando a eficiência do trabalho conjunto entre os setores de inteligência e as equipes operacionais.