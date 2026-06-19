PF faz operação contra corrupção eleitoral em Rondônia

Por PF/RO

Publicada em 19/06/2026 às 13h50

Ji-Paraná/RO. A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (19/6), a Operação Moeda de Troca, com o objetivo de apurar a prática de corrupção eleitoral durante as eleições municipais de 2024 em Mirante da Serra/RO. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal no município, expedidos pela Justiça Eleitoral.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, uma arma de fogo foi encontrada em uma das residências, o que resultou na prisão em flagrante de um dos investigados pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

A apuração teve início a partir de notícia-crime que relatava a possível prática de compra de votos nas eleições municipais de 2024, em contexto relacionado à disputa para o cargo de vereador. No curso das investigações, a PF reuniu elementos que apontam a participação de mais de uma pessoa na negociação de votos na localidade.

Segundo apurações, o esquema, em tese, envolvia o pagamento em dinheiro a eleitores e a promessa de vantagens, inclusive a nomeação para cargos na administração pública municipal, em troca de apoio eleitoral. A definição de valores e a oferta de ocupação de cargos públicos integrariam a dinâmica da suposta corrupção eleitoral.

As medidas de busca e apreensão tiveram por finalidade reunir comunicações, registros, arquivos e documentos capazes de esclarecer as circunstâncias dos fatos. O material apreendido será submetido a análise, para subsidiar o prosseguimento das investigações.

Os investigados poderão responder, na medida de sua participação, pelo crime de corrupção eleitoral. O investigado preso em flagrante responderá, ainda, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.