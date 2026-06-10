Perseguição policial terminou com duas mulheres presas e droga apreendida

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 10/06/2026 às 08h50

A reportagem do Jornal Rota Policial News obteve novas informações sobre a perseguição policial que mobilizou diversas guarnições da Polícia Militar na tarde desta terça-feira, 09 de junho de 2026, em Vilhena.

Conforme consta no boletim de ocorrência registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), a ação teve início após uma denúncia anônima indicando que duas mulheres estariam transportando drogas para serem entregues a um terceiro envolvido nas proximidades do Hospital Regional.

Segundo o registro policial, o denunciante repassou características do veículo utilizado pelas suspeitas, um Fiat Mobi de cor branca.

Diante das informações, equipes do Núcleo de Inteligência (NI) e guarnições da Polícia Militar intensificaram o patrulhamento e conseguiram localizar o automóvel circulando pela cidade.

Ao notar a aproximação das viaturas, os ocupantes do carro demonstraram comportamento suspeito. Quando os policiais tentaram realizar a abordagem, o motorista ignorou as ordens de parada e iniciou fuga em alta velocidade, dando início a um acompanhamento tático que percorreu ruas da área urbana e também trechos das rodovias BR-364 e BR-174 e Centro da cidade.

Durante a perseguição, os militares observaram uma das passageiras dispensando um volume pela janela do veículo, cujo motorista seguia em fuga alucinada, desrespeitando placas de sinalização, vias preferenciais e as ordens de parada da polícia.

Outra equipe policial então, realizou a coleta do material e constatou que se tratava de uma porção de substância semelhante à maconha.

A fuga prosseguiu até a região do setor chacareiro, onde o automóvel, já apresentando danos em razão do percurso, foi abandonado.

O condutor deixou o carro e correu em direção a uma área de mata, onde seguiu fuga a pé. Apesar do cerco realizado pelas equipes policiais, ele não foi localizado.

As duas passageiras, identificadas pelas iniciais A.S. e K.S., foram detidas quando tentavam deixar o local e conforme informações constantes na ocorrência, ambas já possuem registros anteriores relacionados a outros fatos investigados pelas forças de segurança.

Durante os trabalhos policiais, as suspeitas informaram a identidade do homem que conduzia o veículo. No interior do Fiat Mobi foram encontrados documentos pessoais e um aparelho celular supostamente utilizado pelo motorista. Também foi constatado que o automóvel pertence a uma empresa locadora de veículos.

Ainda de acordo com os levantamentos realizados pelas equipes policiais, uma das pessoas relacionadas ao caso possui antecedentes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

As duas mulheres receberam voz de prisão e foram encaminhadas à UNISP, juntamente com a droga apreendida e demais objetos recolhidos durante a ocorrência.

A Polícia Civil, que é à autoridade policial encarregada de investigar o caso, deverá dar continuidade às investigações para esclarecer a participação de cada envolvido e localizar o motorista que conseguiu fugir durante a ação policial.