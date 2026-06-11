PATAMO prende duas mulheres foragidas em área de tráfico em Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 11/06/2026 às 09h00

Duas mulheres que estavam com mandados de prisão em aberto foram capturadas pela Polícia Militar no início do turno de serviço desta quarta-feira (10), em Ji-Paraná. A ação ocorreu na região da Estrada Velha, no bairro Primavera, nas proximidades da conhecida área da Cerâmica, local frequentemente apontado pelas forças de segurança como ponto de concentração de usuários de drogas.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais realizaram a abordagem e a checagem nominal das suspeitas. Após consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que ambas eram consideradas foragidas da Justiça.

Segundo informações policiais, uma das mulheres possui ligação com a facção criminosa Comando Vermelho e é oriunda de Porto Velho, onde responde pelo crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal. A outra foragida possuía ordem judicial expedida pela comarca de Presidente Médici.

Diante da confirmação dos mandados, as duas receberam voz de prisão e foram encaminhadas à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para os procedimentos de praxe. Posteriormente, foram transferidas ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça para cumprimento das determinações judiciais e demais medidas legais cabíveis.

A ação reforça o trabalho de fiscalização e combate à criminalidade realizado pela Polícia Militar em Ji-Paraná, especialmente em áreas consideradas sensíveis pelas forças de segurança.