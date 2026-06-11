EUA bombardeiam o Irã pelo 2º dia seguido; Teerã diz que Ormuz está fechado e ataca navios e base no Bahrein

Por G1

Publicada em 11/06/2026 às 09h51

Os Estados Unidos realizaram na noite desta quarta-feira (10) uma nova onda de bombardeios contra o território iraniano, afirmou o Comando Central do Exército norte-americano. Como resposta, o Irã disse que o Estreito de Ormuz está fechado e atacou dois navios.

"As forças do Comando Central dos EUA começaram a lançar ataques adicionais de autodefesa hoje às 18h15 [no horário de Brasília], contra múltiplos alvos no Irã, por ordem do comandante em chefe. Os ataques são uma resposta à agressão injustificada e contínua do Irã", afirmou o Centcom em comunicado.

À rede de TV Fox News, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que caças americanos estavam operando nos céus do Irã. Ele afirmou ter conversado com autoridades iranianas nesta quarta, que supostamente "teriam pedido para que os bombardeios parassem". Ele disse que Israel não estava envolvido na missão e não descartou novas ações militares no país.

Teerã negou que tais conversas tenham ocorrido.

Segundo a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC), as forças do país realizaram ataques retaliatórios à Quinta Frota dos EUA, cuja base fica no Bahrein.

"Forças do IRGC atingiram e destruíram dezoito alvos importantes pertencentes ao exército americano nas bases aéreas de Ali Salem e Ahmad Al-Jaber, além da base aérea de Sheikh Isa, durante duas ondas operacionais", diz um comunicado.

Explosões foram ouvidas em Manama, a capital barenita.

Este é o segundo dia seguido que os EUA lançam bombardeios contra o Irã desde o início do cessar-fogo na guerra entre os dois países. Segundo Washington, a primeira onda de ataques ocorreu em retaliação à derrubada de um helicóptero Apache pelo Irã. Ainda não se sabe qual será o impacto dos ataques desta quarta à trégua no conflito, que é frágil desde seu início, em abril.

As agências estatais iranianas reportaram diversas explosões em Bandar Abbas, Minab, Kargan e em Sirik, cidades portuárias na região do Estreito de Ormuz, e que defesas aéreas foram ativadas em Isfahan. A agência Mehr falou em "combates no mar" entre forças iranianas e norte-americanas, porém não deu mais detalhes.

Uma autoridade norte-americana afirmou ao site Axios que todos os alvos atingidos estão no sul do Irã e incluem sistemas de defesa aérea, radares e unidades de comando e controle de drones.

Quase duas horas após o ataque dos EUA, o governo iraniano voltou a dizer que o Estreito de Ormuz está fechado para qualquer tipo de navio, e que atirou contra duas embarcações que disse estar violando seu bloqueio.

Mais cedo, o Irã também havia prometido uma "resposta dura" contra alvos norte-americanos no Oriente Médio, e disse que uma nova escalada do conflito não se restringiria apenas ao Oriente Médio. Na terça, Teerã atacou a base dos EUA no Bahrein como retaliação.

O ataque dos EUA ocorreu horas após o presidente Donald Trump ter dito que seu Exército voltaria a atacar o Irã "ainda hoje". O secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, disse que os bombardeios seriam "fortes claros" e atingiriam "instalações-chave" do Irã. Hegseth, no entanto, não deu detalhes sobre quais instalações são essas.

Ainda segundo Hegseth, os ataques desta quarta avançariam os interesses militares dos EUA no Oriente Médio e ajudariam Washington a alcançar uma solução diplomática da guerra. O Irã afirmou mais cedo, no entanto, que o país não negocia sob ameaças.