Parceria entre Jean Mendonça, Marcilene Rodrigues e Fábio Matias garante obra de drenagem no BNH 2

Por Carlos Henrique

Publicada em 04/06/2026 às 09h30

Uma antiga reivindicação dos moradores e empresários da Avenida Monteiro Lobato, no bairro BNH 2, em Pimenta Bueno, começa a se tornar realidade. A obra de drenagem fluvial da via será executada graças à união de esforços entre o deputado estadual Jean Mendonça, a prefeita Marcilene Rodrigues e o vereador Fábio Matias. A demanda foi apresentada pelo vereador Fábio Matias, que apresentou ao deputado Jean Mendonça projeto de drenagem para solucionar os constantes problemas causados pelo acúmulo de água e pela falta de infraestrutura adequada na região.

Sensível à realidade enfrentada pelos moradores e comerciantes locais, o deputado Jean Mendonça não mediu esforços para viabilizar os recursos necessários para a execução da obra. Para atender a reivindicação, o parlamentar destinou R$ 550 mil em emenda parlamentar. Somados à contrapartida da Prefeitura de Pimenta Bueno, o investimento total chega a aproximadamente R$ 649 mil, garantindo a realização de uma obra aguardada há muitos anos pela comunidade.

Jean Mendonça destacou que o investimento representa mais qualidade de vida para a população e melhores condições para o desenvolvimento econômico da região. “Conhecemos a realidade dos moradores e empresários que convivem diariamente com esse problema. Por isso, trabalhamos para garantir os recursos necessários e transformar essa demanda histórica em uma solução definitiva, levando mais dignidade, saúde e valorização para toda a comunidade”, afirmou o deputado.

A prefeita Marcilene Rodrigues agradeceu ao deputado Jean Mendonça pela parceria e ressaltou a importância do recurso para viabilizar uma obra que há anos era aguardada pela população. “A assinatura desta ordem de serviço representa um novo tempo para os moradores da Avenida Monteiro Lobato e de toda a região do BNH 2. Agradeço ao deputado Jean Mendonça pela sensibilidade e compromisso com Pimenta Bueno. Essa obra vai melhorar significativamente a qualidade de vida das famílias que vivem e trabalham nesta localidade”, destacou a prefeita.

O vereador Fábio Matias também comemorou a conquista e reconheceu a importância da parceria entre o Legislativo Municipal, a Prefeitura e o deputado Jean Mendonça. “Quem vive ou trabalha na Avenida Monteiro Lobato sabe o quanto a drenagem era uma demanda urgente. Hoje celebramos mais esse importante investimento para o nosso município. Agradeço ao deputado Jean Mendonça e à prefeita Marcilene Rodrigues por atenderem essa reivindicação da comunidade e garantirem a execução de uma obra tão necessária”, afirmou.