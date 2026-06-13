Pagamento dos editais da Política Nacional Aldir Blanc é iniciado e fortalece setor cultural

Por Gregori Rodrigues

Publicada em 13/06/2026 às 10h52

O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), iniciou na quinta-feira (11), o pagamento dos projetos contemplados nos Editais nº 3, 4, 5 e 8 de 2025, executados com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). A medida representa mais um importante avanço na execução das políticas públicas voltadas ao fortalecimento da cultura e ao incentivo aos fazedores de cultura em todo o estado.

Os recursos começam a chegar aos artistas, produtores culturais, coletivos, grupos, associações e demais agentes contemplados, contribuindo para a realização de projetos, circulação de atividades culturais, preservação de patrimônios e fortalecimento das diversas expressões artísticas presentes em Rondônia.

Medida representa importante avanço na execução de políticas públicas voltadas à cultura

A Sejucel destaca que este é o início do cronograma de repasses previsto para os projetos contemplados e que, no decorrer das próximas semanas, novos pagamentos serão realizados, garantindo a continuidade da execução dos editais e a chegada dos recursos aos agentes culturais selecionados.

A execução dos editais fortalece a democratização do acesso aos recursos públicos da cultura, promovendo oportunidades para profissionais de diferentes segmentos e municípios do estado.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que o início dos pagamentos representa mais uma etapa cumprida no processo de valorização da cultura rondoniense. “A cultura tem papel fundamental na construção da identidade do nosso estado e no desenvolvimento social e econômico das comunidades.”

DIVERSIDADE CULTURAL

A Política Nacional Aldir Blanc é considerada atualmente o maior programa contínuo de fomento à cultura do país, assegurando recursos para estados e municípios investirem em ações que promovam a produção cultural, a formação artística, a preservação da memória e a valorização da diversidade cultural brasileira.

O secretário da Sejucel, Paulo Higo, enfatizou o trabalho realizado para garantir a execução dos editais e a chegada dos recursos aos contemplados. “Esse é um momento muito importante para a cultura de Rondônia. Temos trabalhado com responsabilidade e transparência em todas as etapas do processo para que os recursos fossem destinados aos agentes culturais selecionados. O início dos pagamentos representa a concretização de uma política pública que fortalece o setor cultural e amplia oportunidades para artistas e produtores de todo o estado.”

Além de fomentar a produção cultural, os investimentos contribuem para movimentar a economia criativa, gerar emprego e renda, estimular cadeias produtivas ligadas à cultura e ampliar o acesso da população a atividades artísticas e culturais.