O TEMPO E A TEMPERATURA: confira a previsão para a Região Norte

Por Viviane de Oliveira Vieira

Publicada em 15/06/2026 às 07h50

A previsão do tempo para segunda (15) aponta condições típicas do clima amazônico em grande parte da Região Norte do país, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A presença de muitas nuvens e a ocorrência de chuvas isoladas devem marcar o dia em diversas capitais da região.

Já nas outras áreas da região, o extremo norte e o oeste, interior do Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará enfrentam maior instabilidade, com céu carregado e pancadas de chuva com trovoadas. O sul e o leste da região, especialmente Rondônia, Acre e o sudeste paraense, passam por uma transição para um tempo mais aberto. Tocantins terá um dia ensolarado com o tempo completamente seco.

Rio Branco deve ter um dia marcado por muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada em diferentes momentos. As temperaturas variam com mínima de 22°C e máxima de 32°C. Macapá terá tempo instável, com muitas nuvens e condições favoráveis para pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas. Os termômetros devem registrar mínima de 23°C e máxima de 31°C.

Manaus também terá um cenário típico da Amazônia, com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. Há possibilidade de trovoadas em alguns momentos. A temperatura varia entre mínima de 23°C e máxima de 31°C, garantindo sensação de calor persistente mesmo durante os períodos chuvosos.

Belém deve enfrentar um dia de calor e alta umidade, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A mínima prevista é de 24°C e a máxima pode chegar aos 33°C. Porto Velho apresenta previsão de muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. As temperaturas oscilam entre mínima de 23°C e máxima de 33°C, mantendo o calor predominante durante todo o dia.

Boa Vista terá muitas nuvens e condições para pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas. A mínima prevista é de 24°C e a máxima de 31°C.

Palmas será a capital mais quente da Região Norte neste período. Com mínima de 20°C e máxima de 36°C, a cidade terá predomínio de poucas nuvens e tempo firme. A ausência de chuva significativa e a forte incidência solar contribuem para o aumento das temperaturas e para a baixa umidade relativa do ar.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).