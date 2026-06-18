Novo terminal do aeroporto de Ji-Paraná, nove vereadores de Porto Velho concorrem a deputado estadual, três à Câmara Federal e um ao Senado

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 18/06/2026 às 14h10

Ji-Paraná – O segundo maior e mais importante econômica, social e politicamente município de Rondônia, Ji-Paraná, terá um novo terminal de passageiros no Aeroporto José Coleto. Foi assinada pelo Governo do Estado a Ordem de Serviço (OS) para a obra que terá mais de 2,5 mil metros quadrados de área construída, além da implantação de mobiliários, equipamentos aeroportuários e adequação do sistema viário de acesso com a construção de estacionamentos para veículos. A previsão de investimentos é de R$ 30 milhões. Segundo o governador Marcos Rocha (PSD), “Ji-Paraná ocupa uma posição estratégica por estar localizada na região Central do Estado. A construção do novo terminal vai fortalecer a integração entre os municípios, ampliar as oportunidades de desenvolvimento e consolidar o aeroporto como um importante eixo para o crescimento econômico de Rondônia”. A liberação da OS, diz o diretor do DER-RO, Eder André Fernandes, marca o início de um investimento, que “vai ampliar a capacidade operacional do aeroporto e oferecer estrutura moderna e adequada para atender a demanda com eficiência e segurança”.

Pré-candidatos – Boa parte dos 23 vereadores de Porto Velho estará disputando as eleições gerais de outubro, para os cargos de deputado (federal e estadual) e para uma das duas vagas ao Senado. A lista de vereadores pré-candidatos a deputado estadual é grande e composta por Everaldo Fogaça (PSD), Jeovani Ibisa, Breno Mendes e Zé Paroca, todos do Avante; Márcio Pacelli, Fernando Silva, e Adalto de Bandeirantes, os três do Republicanos; além de Pedro Geovar e Gilber Mendes, do Novo. Para a Câmara Federal estão na relação de pré-candidatos os vereadores pastor Evanildo Ferreira, do PSD, Ellis Regina (UB) e Sofia Andrade (PL). Também se comenta, que Nilton Souza (PSDB) é pré-candidato ao Senado.

Pré-candidatos II – Nove dos 23 vereadores da capital estão na lista de postulantes à Assembleia Legislativa (Ale) para as eleições de outubro. Afirmar que todos têm condições de se elegerem seria uma informação fora da realidade, mas não tem como negar, que vários estão sim, em condições de se elegerem deputados estaduais. Nem tanto pelo trabalho realizado desde a posse, em janeiro de 2025, mas vários deles estão com mais de um mandato e já contam com uma ampla folha de serviços prestados junto ao eleitorado de Porto Velho, o maior do Estado, onde cerca de 360 mil pessoas estavam em condições de votar nas eleições municipais (prefeito e vereador) de 2024. Há quem afirme, que três dos nove vereadores pré-candidatos a deputado estadual se elegerão.

Senado/Federal – O grupo de vereadores de Porto Velho que está se preparando para as eleições de outubro não está limitado somente às vagas na Assembleia Legislativa. Um deles (Nilson de Souza-estaria disposto a buscar uma das duas vagas ao Senado, ocupadas por Confúcio Moura, presidente regional do MDB, que deverá disputar a reeleição, e Marcos Rogério, que preside o PL no Estado e estará lançando a sua pré-candidatura a governador na segunda-feira (22) em Porto Velho, na casa de eventos Villa Privilege, antiga Talismã 21, a partir das 18h. Também temos vereadores na disputa das vagas à Câmara Federal. São pré-candidatos Evanildo Ferreira (PSD), Ellis Regina (UB) e Sofia Andrade (PL). Rondônia tem oito deputados federais e somente dois não disputarão a reeleição: Sílvia Cristina, presidente regional do PP, e Fernando Máximo (PL), que são pré-candidatos ao Senado. Ambos estão sempre bem cotados nas pesquisas realizadas por empresas especializadas e enquetes nos órgãos de comunicação (rádio, jornal, TV, sites).

Assembleia – A expectativa para a futura composição da próxima legislatura na Ale-RO é enorme. Como já citamos em colunas anteriores, 21 dos atuais deputados estarão buscando um novo mandato, dentre eles, vários experientes, como Luizinho Goebel (PL-Vilhena, que está no quinto mandato; Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), o mais bem votado (25.603 votos) em 2022, e Yeda Chaves, a segunda (24.667 votos), todos com chances reais de conseguirem mais um mandato. Dos 24 deputados, dois deles, o delegado Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes) e Cirone Deiró (UB-Cacoal) são pré-candidatos a vice-governador. Cirone de Hildon Chaves (UB), já definido e em pré-campanha, e Camargo poderá ser confirmado no lançamento da pré-candidatura de Marcos Rogério (PL) a governador, em evento que ocorrerá em Porto Velho na segunda-feira (22).

Respigo

Estamos em pleno ano eleitoral e assessores de políticos com mandatos estão encaminhando matérias aos órgãos de comunicação com títulos e texto que o político “entrega” (veículos, recursos financeiros, motocicletas, etc.). A liberação dos recursos ocorre graças as emendas parlamentares favorecendo a União, Estados, municípios, entidades representativas, associações, e são utilizadas para compra de veículos, atividades sociais dentre outros investimentos +++ O político sempre “participa” do ato de entrega, seja de veículo, cheque, inauguração de obras, onde tenham demandas específicas de cada região indicadas por ele. Mas não “entrega”, ato que poderá incorrer em propaganda eleitoral antecipada, além de outras implicações inviabilizando a candidatura +++ Em 2024 estavam em condições de votar em Porto Velho 362.248 eleitores, o maior colégio eleitoral do Estado. Ji-Paraná é o segundo com 96.959 eleitores +++ A disputa pelo terceiro lugar, hoje ocupado por Ariquemes (73.201 eleitores) é acirrada, pois em seguida estão Vilhena (69.345 eleitores) e Cacoal (69.088 eleitores) +++ Os políticos regionais de cada município estão empenhados na disputa do terceiro lugar. É importante destacar, que a representatividade político-eleitoral tem influência direta na distribuição dos recursos oriundos de a arrecadação de impostos, sejam federais ou estaduais +++ O “programa” dos brasileiros de sexta-feira (19) é o jogo do Brasil contra Haiti às 20h30 pela Copa do Mundo. E a seleção brasileira tem somente um caminho: vencer ou vencer +++ Se empatar dificilmente conseguirá classificação para a próxima fase. Missão que será impossível se perder +++ No jogo de estreia o Brasil só empatou (1x1), à dura penas com Marrocos. A pressão é grande sobre o treinador Carlo Lancelotti e os jogadores.