Netinho desabafa sobre problemas na voz após tratamento de câncer

Por Giovanna Prisco/O fuxico

Publicada em 19/06/2026 às 15h55

Nesta sexta-feira, dia 19 de junho, Netinho compartilhou um vídeo em suas redes sociais e atualizou os fãs após o seu tratamento para um câncer no sistema linático.

Na ocasião, o cantor afirmou que notou problemas na voz após passar dois meses sem realizar seus exercícios vocais diários.

“Há dois meses sem fazer meus exercícios diários de voz e sem falar muito, minha voz está toda xoxa. Recomeçarei hoje”, disse ele no Instagram.

Netinho chora ao expor detalhes do novo diagnóstico de câncer

Netinho ainda afirmou que me breve poderá retomar a sua rotina. “Muito trabalho, nunca fiz nada igual. Acredito que semana que vem eu já vou poder ir trabalhar no estúdio com a minha galera”, celebrou.