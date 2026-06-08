Mulheres vítimas de violência terão sala especial em Cacoal com apoio de Cirone Deiró e Nice Condaque

Por Eli Batista

Publicada em 08/06/2026 às 09h10

Mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica, maus tratos e crimes sexuais, deverão ser atendidas em sala privativa, em Cacoal, mesmo em horário fora do expediente normal da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e à Família (DEAM). Um projeto idealizado pela vereadora Nice Condaque e executado com recursos assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró, junto ao Governo do Estado, vai possibilitar que a 1ª Delegacia de Polícia Civil também ofereça um espaço exclusivo. “É uma conquista que está se tornando realidade, graças a uma parceria com o deputado Cirone e com a Polícia Civil, além do apoio do comércio local”, explicou a vereadora.

Atualmente, fora do expediente normal da DEAM, que é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, as vítimas são atendidas na 1ª Delegacia de Polícia Civil, no mesmo espaço do público em geral. Com a execução do projeto, será criado no local, uma sala de acolhimento, que deverá contar com toda a estrutura necessária para oferecer o atendimento especializado. Segundo a vereadora, as obras tiveram início no dia 1° de junho e devem ser concluídas dentro dos próximos 60 dias.

A vereadora explicou que o projeto começou a ser desenvolvido, após a realização de reuniões com o deputado Cirone, o delegado geral da Polícia Civil Jeremias Mendes de Souza, o delegado titular da 1ª DP, Edson Florencio de Souza, o delegado regional Juarez de Moraes Lourenço, a delegada titular da DEAM, Fabiana May Frandani e o corregedor geral Mário Jorge Pinto Sobrinho. Ela agradeceu também o apoio da arquiteta Hiria Bianchini, responsável pelo projeto de reforma da sala e do comércio de Cacoal, que está contribuindo com a aquisição da mobília e de outros objetos.