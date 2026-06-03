Mais investimentos para Nova União: Alan Queiroz destina equipamentos agrícolas para produtores rurais

Por Jorge Fernando

Publicada em 03/06/2026 às 10h52

Com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e oferecer melhores condições de trabalho aos produtores rurais, o deputado estadual Alan Queiroz (PL) realizou a entrega de um pulverizador agrícola e um empacotador de silagem para uma associação do município de Nova União. A ação atende a uma solicitação do vereador Valdeir de Souza, que apresentou a demanda em busca de investimentos para apoiar o desenvolvimento do setor produtivo local.

A entrega dos equipamentos representa mais um avanço para os agricultores da região, que passam a contar com melhores condições para ampliar a produção, otimizar o trabalho no campo e fortalecer a geração de renda das famílias rurais. O investimento reforça o compromisso do parlamentar com o desenvolvimento dos municípios e com o fortalecimento das associações que desempenham papel fundamental na economia local.

O deputado Alan Queiroz destacou a importância de investir no setor agrícola e atender às necessidades apresentadas pelos parceiros. “Fico muito satisfeito em poder contribuir com mais essa entrega para Nova União. A agricultura familiar é uma das bases da economia dos nossos municípios e merece atenção e investimentos. Estamos trabalhando para garantir melhores condições aos produtores e fortalecer cada vez mais o setor rural em Rondônia”, afirmou.

Para o vereador Valdeir de Souza, os equipamentos trarão melhorias significativas para os produtores do município. “Essa entrega representa uma grande conquista para os agricultores da nossa comunidade, e agradeço ao deputado Alan Queiroz por atender nosso pedido e compreender a importância desse investimento. Esses equipamentos vão auxiliar diretamente os produtores e contribuir para o fortalecimento da nossa agricultura local”, destacou.

A iniciativa soma-se a diversas ações desenvolvidas pelo deputado Alan Queiroz em apoio aos municípios rondonienses, especialmente nas áreas de agricultura, infraestrutura e saúde. Com a entrega dos equipamentos, os produtores de Nova União ganham mais condições para ampliar sua produtividade e continuar contribuindo para o desenvolvimento econômico da região.