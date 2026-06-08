Mais de R$ 7,2 milhões para Guajará-Mirim: Dr. Fernando Máximo amplia investimentos e garante novo recurso para a saúde

Por Assessoria

Publicada em 08/06/2026 às 14h20

Localizada na região de fronteira de Rondônia, Guajará-Mirim enfrenta há décadas desafios relacionados à ampliação do acesso aos serviços de saúde e aos atendimentos especializados. Além de atender a população local, a rede pública do município frequentemente absorve demandas de moradores da região fronteiriça, o que aumenta a pressão sobre o sistema. Nesse cenário, o município recebeu um importante reforço por meio de emenda parlamentar do deputado federal Dr. Fernando Máximo, no valor de R$ 1 milhão, destinada ao fortalecimento da saúde pública.

Os recursos somam-se a uma série de investimentos já articulados pelo parlamentar para Guajará-Mirim e têm contribuído para ampliar a capacidade de atendimento da rede municipal, beneficiando diretamente milhares de moradores.

O prefeito Fábio Garcia de Oliveira, conhecido popularmente como Netinho, destacou a importância da parceria para o município. “Dr. Fernando Máximo tem sido um parceiro presente de Guajará-Mirim. São investimentos que chegam em áreas importantes e ajudam a prefeitura a ampliar os serviços oferecidos à população”.

A busca por atendimento de qualidade continua entre as principais demandas da população. O novo recurso chega para fortalecer a estrutura da saúde municipal e auxiliar no enfrentamento das dificuldades vivenciadas por quem depende diariamente do sistema público.

Moradora do bairro Santa Luzia, a auxiliar de serviços gerais Renata Moraes acredita que investimentos como esse fazem diferença na vida de quem utiliza os serviços públicos. “A gente sabe das dificuldades que muitas famílias enfrentam quando precisam de atendimento. Todo recurso que chega para fortalecer a saúde é importante, porque ajuda quem mais precisa e depende do serviço público”.

Já o aposentado Marcelo Augusto, morador do bairro 10 de Abril, ressaltou a importância de manter os investimentos no setor. “A saúde sempre foi uma das maiores preocupações da população. Quando chegam recursos para melhorar o atendimento, isso traz esperança de mais qualidade e mais estrutura para quem precisa de consultas, exames e acompanhamento médico”.

Somando recursos destinados à saúde, educação, proteção animal, assistência social e infraestrutura, os investimentos articulados pelo Dr. Fernando Máximo para Guajará-Mirim já ultrapassam R$ 7,2 milhões.

“Meu compromisso é continuar trabalhando por Guajará-Mirim. Essa é uma cidade estratégica para Rondônia e uma região de fronteira que precisa de atenção permanente. Já destinamos recursos para fortalecer a saúde, apoiar projetos sociais, investir na educação e criar oportunidades para a população. Vamos continuar buscando novos investimentos porque o povo de Guajará-Mirim merece serviços públicos cada vez melhores e mais qualidade de vida”, afirmou o parlamentar.

Fortalecendo a produção rural

O deputado federal Dr. Fernando Máximo também realizou a entrega de uma retroescavadeira destinada à Associação dos Produtores Rurais de Guajará-Mirim (Asprig), ampliando o apoio às comunidades rurais do município.

O equipamento será utilizado em ações de apoio à produção agrícola, recuperação de estradas vicinais, abertura de acessos e melhorias na infraestrutura das propriedades rurais, beneficiando diretamente dezenas de famílias que vivem da agricultura.

Com a entrega da máquina, o parlamentar amplia os investimentos destinados ao setor rural de Guajará-Mirim, contribuindo para melhorar a infraestrutura das comunidades produtivas e fortalecer uma atividade fundamental para a geração de renda e o desenvolvimento econômico local.

“Investir no produtor rural é investir no desenvolvimento do município. Essa máquina vai ajudar quem trabalha diariamente para produzir, gerar emprego e movimentar a economia local. Nosso mandato continuará apoiando o homem e a mulher do campo”, finalizou Dr. Fernando Máximo.