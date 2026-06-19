Luizinho Goebel Garante Mais de R$ 1,7 Milhão Para Cabixi em Parceria com Vereador Imar de Lima

Por Assessoria

Publicada em 19/06/2026 às 08h10

O deputado estadual Luizinho Goebel anunciou a liberação de mais de R$ 1,7 milhão em investimentos para o município de Cabixi, resultado de articulações realizadas em parceria com o vereador Imar de Lima, uma das principais lideranças políticas do município.

Os recursos serão destinados a duas importantes demandas da população: a aquisição de um ônibus para atender o município e a construção da nova Farmácia Básica Municipal.

Do montante total, R$ 1,3 milhão será aplicado na compra de um ônibus, ampliando a capacidade de atendimento da administração municipal em áreas estratégicas, especialmente no transporte de pacientes, estudantes ou atividades de interesse público, conforme definição da prefeitura.

Além disso, outros R$ 400 mil foram assegurados para a construção da Farmácia Básica, investimento que fortalecerá a estrutura da saúde pública municipal, garantindo melhores condições de armazenamento e distribuição de medicamentos à população.

Segundo Luizinho Goebel, os recursos são fruto do trabalho conjunto com o vereador Imar de Lima, que apresentou as demandas e acompanhou as tratativas para viabilizar os investimentos.

“O vereador Imar tem sido um parceiro importante na identificação das necessidades de Cabixi. Nosso compromisso é continuar buscando recursos que melhorem a qualidade de vida da população e fortaleçam os serviços públicos do município”, destacou o parlamentar.

Imar de Lima agradeceu o empenho do deputado e ressaltou que os investimentos atendem reivindicações antigas da comunidade.

“A aquisição desse ônibus e a construção da Farmácia Básica representam avanços importantes para Cabixi. São recursos que chegam para melhorar o atendimento à população e fortalecer a estrutura do município”, afirmou o vereador.

Investimentos Que Fortalecem os Serviços Públicos

A destinação dos recursos reforça a atuação de Luizinho Goebel em favor dos municípios do Cone Sul de Rondônia, região que tradicionalmente recebe atenção especial do parlamentar.

A construção da Farmácia Básica deverá proporcionar mais eficiência na logística de medicamentos, enquanto o novo ônibus ampliará a capacidade operacional da administração municipal, beneficiando diretamente os moradores de Cabixi.

Com os investimentos já assegurados, a expectativa é que os projetos avancem para as etapas de execução e entrega, ampliando a oferta de serviços públicos e contribuindo para o desenvolvimento do município.