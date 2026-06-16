Luizinho Goebel destina recurso no valor de R$ 70 mil para equipamentos de informática da APAE de Buritis

Por Assessoria

Publicada em 16/06/2026 às 10h39

O deputado estadual Luizinho Goebel reafirmou seu compromisso com a inclusão social e a educação especial ao destinar uma emenda parlamentar no valor de R$ 70 mil para a aquisição de equipamentos de informática destinados à APAE de Buritis.

O investimento permitirá a modernização da estrutura tecnológica da instituição, contribuindo para a melhoria dos atendimentos oferecidos às pessoas com deficiência assistidas pela entidade. Os recursos serão utilizados na compra de computadores e outros equipamentos que irão fortalecer as atividades pedagógicas, administrativas e de inclusão digital desenvolvidas pela APAE.

Segundo Luizinho Goebel, investir em tecnologia é garantir mais oportunidades de aprendizado, desenvolvimento e autonomia para os alunos atendidos pela instituição.

“Nosso trabalho não para. Destinamos R$ 70 mil para a aquisição de equipamentos de informática para a APAE de Buritis porque acreditamos que investir em tecnologia é investir na inclusão, na educação e no desenvolvimento das pessoas atendidas pela entidade”, destacou o parlamentar.

A APAE desempenha um papel fundamental no atendimento especializado de crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual e múltipla, oferecendo acompanhamento educacional, social e terapêutico que contribui diretamente para a qualidade de vida dos assistidos e de suas famílias.

A iniciativa reforça a atenção que o deputado tem dedicado às instituições que atuam na promoção da inclusão e da cidadania em Rondônia. Ao longo de sua trajetória parlamentar, Luizinho Goebel tem destinado recursos para fortalecer áreas essenciais como educação, saúde, assistência social e apoio às entidades filantrópicas.

Com a chegada dos novos equipamentos, a expectativa é ampliar o acesso às ferramentas tecnológicas e proporcionar melhores condições para o desenvolvimento das atividades realizadas pela APAE de Buritis, beneficiando diretamente os alunos e profissionais da instituição.