Luizinho Goebel convida vereadores para Marcha dos Legislativos Municipais em Cacoal

Por Assessoria

Publicada em 05/06/2026 às 08h30

O deputado estadual Luizinho Goebel utilizou suas redes sociais para convidar vereadores de todo o estado a participarem da Marcha dos Vereadores de Rondônia, evento que acontecerá entre os dias 9 e 12 de junho, em Cacoal.

Promovido pela Associação Brasileira de Câmaras Municipais (Abracam), o encontro reunirá vereadores, gestores públicos e lideranças políticas para debater temas relacionados ao fortalecimento dos municípios, à atuação parlamentar e ao desenvolvimento regional.

Em sua publicação, Luizinho destacou a importância da participação dos legisladores municipais nas discussões que impactam diretamente a população rondonienses.

“Vereadoras e vereadores de Rondônia, conto com a companhia de todos vocês em Cacoal entre os dias 9 e 12 de junho, participando da Marcha dos Vereadores. Vamos juntos discutir temas importantes para as cidades de Rondônia”, declarou o parlamentar.

Segundo Luizinho Goebel, a marcha será uma oportunidade para troca de experiências, capacitação e construção de propostas voltadas à melhoria da gestão pública e ao fortalecimento do municipalismo.

O deputado ressaltou ainda que o diálogo entre os representantes eleitos é fundamental para a busca de soluções que contribuam para gerar mais oportunidades, investimentos e qualidade de vida à população.

A programação deve reunir participantes de diversas regiões do estado, promovendo debates sobre políticas públicas, legislação, desenvolvimento econômico, captação de recursos e os desafios enfrentados pelos municípios rondonienses.

A expectativa dos organizadores é que o evento fortaleça a integração entre os legislativos municipais e amplie o debate sobre ações capazes de impulsionar o crescimento das cidades de Rondônia.