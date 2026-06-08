Luizinho Goebel confirma presença na abertura da Expocol e destaca importância dos produtores rurais

Por Assessoria

Publicada em 08/06/2026 às 07h50

O deputado estadual Luizinho Goebel confirmou presença na abertura oficial da 38ª Exposição Agropecuária de Colorado do Oeste (Expocol), que terá início no próximo dia 10 de junho. Ao comentar a realização da feira, o parlamentar destacou a importância do evento para o fortalecimento do agronegócio e da economia regional.

Luizinho fez questão de parabenizar a Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (Asccol), responsável pela organização da exposição, pelo trabalho desenvolvido na realização de uma das maiores e mais tradicionais feiras agropecuárias de Rondônia.

“Quero cumprimentar toda a diretoria da Asccol pela dedicação e pelo compromisso com a realização de mais uma grande Expocol. É um evento que fortalece o agronegócio, gera oportunidades de negócios e valoriza a tradição do homem e da mulher do campo”, afirmou.

O deputado também estendeu suas saudações aos expositores, parceiros, autoridades municipais e estaduais que participam da feira, destacando a importância da união de esforços para o sucesso do evento.

Em sua mensagem, Luizinho Goebel fez um reconhecimento especial aos produtores rurais, que, segundo ele, são os verdadeiros protagonistas do desenvolvimento econômico da região.

“Minha homenagem especial vai para os produtores rurais, que trabalham diariamente, enfrentam desafios e ajudam a movimentar a economia de Colorado do Oeste, do Cone Sul e de todo o Estado de Rondônia. A Expocol é uma vitrine da força do nosso agro e merece todo o nosso apoio”, ressaltou.

A 38ª Expocol terá início na quarta-feira, 10 de junho, com a tradicional cavalgada de abertura e seguirá com uma programação voltada aos negócios, entretenimento, exposições, competições e valorização do setor agropecuário.

Considerada uma das principais feiras agropecuárias do Cone Sul, a Expocol reúne anualmente produtores, empresários, expositores e visitantes de diversas regiões, consolidando-se como um importante espaço para geração de negócios e fortalecimento do agronegócio rondoniense.