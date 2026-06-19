Luiz Carlos Teodoro fala sobre pré-candidatura ao Governo de Rondônia, direitos humanos, saúde pública, segurança e propostas para o estado

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/06/2026 às 10h17

PORTO VELHO, RO – A próxima edição do RD Entrevista, programa realizado pelo Rondônia Dinâmica em parceria com o site Informa Rondônia, terá como entrevistado o advogado Luiz Carlos Teodoro, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Rondônia licenciado e pré-candidato ao Governo do Estado pelo PSOL. A entrevista será exibida na próxima segunda-feira, 22, sob condução do apresentador Vinícius Canova, reunindo temas relacionados à política estadual, direitos humanos, saúde pública, segurança, infraestrutura, desenvolvimento econômico e eleições.

Durante a conversa, Luiz Carlos Teodoro relembra a própria trajetória de vida, marcada por dificuldades financeiras enfrentadas ainda na infância. O entrevistado conta como o trabalho começou cedo, fala sobre os desafios enfrentados para concluir a graduação em Direito e explica os caminhos que o levaram à advocacia e à atuação na defesa dos direitos humanos.

A entrevista também aborda os motivos que levaram Teodoro a ingressar na disputa pelo Palácio Rio Madeira. O pré-candidato detalha como surgiu o convite partidário para colocar seu nome à disposição do eleitorado, explica as razões que o motivaram a aceitar o desafio e apresenta sua visão sobre o papel do governo estadual diante das demandas sociais observadas ao longo de sua atuação profissional.

Outro eixo importante do programa envolve a situação da saúde pública em Rondônia. Luiz Carlos Teodoro comenta o cenário encontrado em hospitais estaduais, discute a realidade enfrentada por pacientes que aguardam consultas, cirurgias e medicamentos e apresenta propostas relacionadas à estrutura hospitalar, atendimento especializado e valorização dos profissionais da área.

A conversa avança para temas ligados à segurança pública. O entrevistado analisa o efetivo disponível nas forças de segurança do estado, comenta a necessidade de concursos públicos, fala sobre a valorização dos servidores e apresenta sua avaliação sobre os desafios enfrentados por policiais, agentes socioeducativos e demais profissionais responsáveis pelo sistema de proteção da população.

Ao longo da entrevista, Teodoro também expõe seu posicionamento sobre o pedágio da BR-364, um dos assuntos mais debatidos atualmente em Rondônia. O pré-candidato comenta a atuação das autoridades envolvidas no processo, analisa os impactos econômicos da cobrança para a população e apresenta alternativas que considera viáveis para enfrentar o problema.

Outro tema presente no programa é o custo da energia elétrica no estado. Luiz Carlos Teodoro discute a condição de Rondônia como importante produtor de energia, comenta a distribuição dos recursos oriundos da atividade e explica propostas relacionadas à redução do impacto das tarifas sobre famílias e empresas.

A entrevista também reserva espaço para debates sobre racismo, inclusão social, direitos das minorias, povos tradicionais, população ribeirinha, pessoas com deficiência e políticas públicas voltadas à proteção da dignidade humana. O entrevistado apresenta sua interpretação sobre o papel do Estado na garantia desses direitos e comenta casos que marcaram sua atuação jurídica nos últimos anos.

Em outro momento, Luiz Carlos Teodoro fala sobre polarização política, relacionamento com adversários eleitorais, comportamento esperado durante a campanha e os diferenciais que pretende apresentar ao eleitorado de Rondônia ao longo do processo eleitoral de 2026.

Na reta final da entrevista, o pré-candidato aborda temas ligados à geração de empregos, desenvolvimento regional, infraestrutura, agronegócio, educação, administração pública e equilíbrio fiscal. O advogado também apresenta sua visão sobre as prioridades que considera fundamentais para o futuro do estado e comenta os desafios que Rondônia precisará enfrentar nos próximos anos.

A entrevista completa com Luiz Carlos Teodoro será exibida na próxima segunda-feira, 22, em mais uma edição do RD Entrevista, programa realizado nos estúdios do Rondônia Dinâmica em parceria com o Informa Rondônia, sob apresentação de Vinícius Canova.