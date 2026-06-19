Lúcio Mosquini participa de festa junina em Itapuã do Oeste ao lado do prefeito Nei

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/06/2026 às 08h20

O deputado federal Lúcio Mosquini participou, nesta quinta-feira (18), da festa junina realizada em Itapuã do Oeste. O evento contou com a presença do prefeito Nei e reuniu moradores do município em um momento voltado à celebração, à cultura e à confraternização.

Durante a agenda, Mosquini destacou a importância da programação para a comunidade local e registrou a satisfação de participar da festividade ao lado da população.

O parlamentar também reafirmou o compromisso do mandato com o desenvolvimento de Itapuã do Oeste. Segundo ele, o trabalho em parceria com a administração municipal deve continuar com o objetivo de levar benefícios à cidade.

Mosquini ainda parabenizou o prefeito Nei, a equipe organizadora e todos os envolvidos na realização do evento.