Lúcio Mosquini participa de festa junina em Itapuã do Oeste ao lado do prefeito Nei

O deputado federal Lúcio Mosquini participou, nesta quinta-feira (18), da festa junina realizada em Itapuã do Oeste. O evento contou com a presença do prefeito Nei e reuniu moradores do município em um momento voltado à celebração, à cultura e à confraternização.
Durante a agenda, Mosquini destacou a importância da programação para a comunidade local e registrou a satisfação de participar da festividade ao lado da população.
O parlamentar também reafirmou o compromisso do mandato com o desenvolvimento de Itapuã do Oeste. Segundo ele, o trabalho em parceria com a administração municipal deve continuar com o objetivo de levar benefícios à cidade.
Mosquini ainda parabenizou o prefeito Nei, a equipe organizadora e todos os envolvidos na realização do evento.
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