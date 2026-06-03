Luciano Huck revela destino de Virginia após polêmicas recentes

Por IG

Publicada em 03/06/2026 às 16h02

O apresentador Luciano Huck colocou um ponto final nos rumores sobre o futuro de Virginia Fonseca no Domingão com Huck. Ao lado da esposa, Angélica, o comandante dos domingos da TV Globo marcou presença na estreia do espetáculo "Meu Filho É Um Musical" , produção que homenageia a trajetória do humorista Paulo Gustavo. A chegada do casal ao evento, realizado no Rio de Janeiro, provocou grande movimentação entre fãs e jornalistas.

Aproveitando a oportunidade, a imprensa presente questionou Luciano Huck sobre o destino de Virginia na emissora, especialmente em relação ao seu papel na cobertura da Copa do Mundo pelo dominical. A dúvida que pairava no ar era se a influenciadora ainda viajaria aos Estados Unidos como correspondente especial da atração, diante das polêmicas recentes envolvendo o seu nome.

Sem hesita r, o apresentador foi direto e categórico. “Vai, lógico ”, afirmou Luciano Huck, descartando qualquer possibilidade de cancelamento do projeto envolvendo Virginia Fonseca no Domingão.

A declaração firme de Luciano Huck acontece em meio à intensa repercussão envolvendo Virginia. Desde o anúncio da parceria da influenciadora com a TV Globo para o novo projeto, ela passou a ser alvo de debates nas redes sociais.

O clima de tensão atingiu o auge no último domingo (31), quando Virginia marcou presença no Maracanã para acompanhar o amistoso da Seleção Brasileira e acabou sendo alvo de xingamentos por parte de torcedores presentes no estádio.