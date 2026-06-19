Luana Piovani admite erro: “Eu fui racista e não sabia”

Por Fagner Vilela/IG

Publicada em 19/06/2026 às 15h58

A atriz Luana Piovani, de 49 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (19) para se pronunciar sobre uma acusação de racismo relacionada a uma declaração feita por ela em 2018. Por meio dos stories do Instagram, a artista revelou que o assunto voltou à tona após uma amiga receber um vídeo com o registro da antiga fala.

Sem entrar em detalhes sobre o conteúdo da declaração, Luana afirmou que, na época, não possuía o mesmo nível de consciência sobre questões raciais e sociais que tem atualmente. Segundo ela, o episódio serviu para reforçar a importância do aprendizado contínuo.

Reconhecimento do erro

Ao comentar a repercussão do vídeo, a atriz admitiu que teve uma atitude racista e reconheceu que errou.

"Acharam uma fala racista minha de 2018. Sim, para você ver. Eu, como praticamente o mundo e o Brasil inteiro, era racista e eu não sabia. Graças a Deus, eu estou há muito tempo estudando. Isso tem anos", declarou.

Luana também afirmou que está disposta a responder pelas consequências de suas falas e ressaltou que sua visão sobre o tema mudou ao longo do tempo.

"Se a menina quiser me processar, estou aqui para ser processada porque falei. Eu fui racista, eu errei. Mas estou aprendendo, já não comento esse tipo de imbecilidade. É algo que vai além de um simples erro",Luana Piovani

Processo de aprendizado

Durante o desabafo, a atriz refletiu sobre a forma como reproduzia comportamentos e discursos que hoje considera inadequados. Ela afirmou que passou a compreender melhor temas ligados à raça, gênero e feminismo após buscar informação e aprofundar seus estudos.

"Quero dizer que, antes de eu me letrar sobre tudo, raça, gênero, feminismo, eu era uma pessoa que faz parte dessa sociedade racista", afirmou.

Luana ainda relembrou uma situação em que utilizou características pessoais para rebater uma crítica recebida e reconheceu que esse tipo de comportamento não é adequado.

"Lembro que já falei para uma mulher: 'Você tem cara de cabeleireira de salão de bairro'. Tá certo isso? Não tá, mas isso foi a minha reação a algum tipo de agressão. Não estou falando que está certo. Só estou falando que eu aprendi", explicou.

Histórico de polêmicas

A artista também comentou sobre a relação que mantém com as redes sociais e disse estar acostumada a receber críticas devido aos posicionamentos que costuma adotar publicamente.

"Tomo porrada na internet desde que entrei. Já fui muito cancelada, eu mesma me cancelo e agora mesmo eu mesma estou me cancelando", declarou.

Entenda o caso

Na época, Luana Piovani se envolveu em uma polêmica nas redes sociais ao responder uma seguidora que havia criticado seu ensaio para a Playboy. A reação da atriz gerou forte repercussão negativa, principalmente por mencionar características físicas frequentemente associadas a pessoas negras.

Na ocasião, Luana rebateu a internauta com a seguinte mensagem: “Amadinha tá seca de inveja né, entendo flor, com 18 anos, essa fuça de nariz abertão, progressiva no cabelo, não é fácil me aceitar musa, chora fiota, chora”. A declaração foi amplamente criticada e voltou a circular nas redes sociais anos depois.