Laerte Gomes faz balanço da 13ª RRSI e reforça compromisso com o setor produtivo

Por Juliana Martins

Publicada em 03/06/2026 às 10h49

A 13ª Rondônia Rural Show Internacional chegou ao fim consolidando mais uma edição histórica da maior feira do agronegócio da Região Norte. Durante toda a programação realizada em Ji-Paraná, o deputado estadual Laerte Gomes (PRD) teve participação ativa nos principais eventos promovidos pela Assembleia Legislativa de Rondônia, reforçando seu compromisso com o fortalecimento do setor produtivo, a valorização dos pequenos produtores rurais e o desenvolvimento econômico do estado.

Com a estrutura da Assembleia Legislativa instalada dentro do Centro Tecnológico Vandeci Rack, por meio da Assembleia Itinerante, Laerte participou de uma extensa agenda institucional que incluiu sessões legislativas, reuniões com lideranças, visitas aos estandes, encontros com produtores rurais, empresários, representantes de cooperativas, associações e autoridades de diversas regiões de Rondônia. A iniciativa permitiu aproximar ainda mais o Poder Legislativo da população, criando um espaço de diálogo direto com quem produz e contribui diariamente para o crescimento do estado.

Um dos momentos mais marcantes da programação foi a realização da Sessão Solene Itinerante proposta pelo parlamentar. A solenidade reuniu autoridades, empresários, instituições e personalidades que receberam homenagens em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento de Rondônia. Durante o evento, foram entregues Títulos Honoríficos, Medalhas do Mérito Legislativo e Votos de Louvor, valorizando histórias de dedicação, empreendedorismo e compromisso com o progresso do estado.

Na Sessão Extraordinária Itinerante da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes também fez questão de destacar a importância da Rondônia Rural Show para a economia estadual e nacional. Em seu pronunciamento, ressaltou que a feira é uma vitrine do potencial produtivo de Rondônia e uma demonstração da força do agronegócio rondoniense. O deputado enfatizou ainda o papel fundamental dos pequenos e médios produtores rurais, que vêm se consolidando como protagonistas do desenvolvimento econômico do estado, contribuindo para o crescimento da produção, geração de emprego e fortalecimento da agricultura familiar.

Além das atividades legislativas, Laerte percorreu diversos espaços da feira ao longo dos seis dias de programação. Visitou estandes de empresas, instituições públicas e privadas, agroindústrias, cooperativas e o Pavilhão da Agricultura Familiar, onde conversou com produtores de várias regiões do estado, conhecendo experiências, ouvindo demandas e acompanhando de perto o resultado do trabalho desenvolvido por homens e mulheres que ajudam a movimentar a economia rondoniense.

A programação também foi marcada pelo fortalecimento das relações institucionais com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais e lideranças comunitárias que estiveram presentes na feira em busca de investimentos e melhorias para seus municípios. Durante os encontros, o parlamentar recebeu reivindicações, acompanhou anúncios importantes e reafirmou seu compromisso de continuar atuando em defesa dos interesses da população de Rondônia.

Ao fazer um balanço da participação na 13ª Rondônia Rural Show Internacional, Laerte Gomes destacou a importância da feira como espaço de negócios, inovação, tecnologia e integração entre os diversos segmentos do setor produtivo. Segundo ele, o evento demonstra a capacidade de trabalho do povo rondoniense e evidencia o papel estratégico que o agronegócio desempenha na geração de emprego, renda e desenvolvimento para todo o estado.

Com presença constante durante toda a programação, o deputado encerra sua participação na feira reafirmando seu compromisso com os produtores rurais, com a agricultura familiar e com todas as iniciativas que contribuem para o fortalecimento da economia de Rondônia, mantendo o diálogo próximo com a população e trabalhando para garantir mais oportunidades e investimentos para os municípios rondonienses.