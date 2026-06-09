Jovem é presa novamente por suspeita de tráfico um dia após retirada de tornozeleira

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 09/06/2026 às 09h30

Na tarde de segunda-feira, 09 de junho de 2026, uma jovem de 22 anos voltou a ser presa em Colorado do Oeste, menos de 24 horas após retirar a tornozeleira eletrônica que utilizava por determinação judicial.

A ocorrência foi registrada após uma ação policial que resultou na apreensão de drogas e materiais supostamente utilizados no comércio de entorpecentes.

De acordo com as informações repassadas pelo jornal Folha do Sul )nline ao jornal Rota Policial News, a abordagem teve início quando um homem de 40 anos foi visto saindo de uma residência já conhecida pelas autoridades por suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante a intervenção policial, o homem teria tentado se desfazer de uma porção de crack e, ao ser questionado, afirmou ter adquirido o entorpecente no imóvel.

A partir da informação, os policiais seguiram até a residência indicada, onde encontraram a jovem de 22 anos acompanhada de uma adolescente de 16 anos. Ambas foram questionadas sobre a existência de mais drogas no local e negaram possuir qualquer material ilícito.

Diante da suspeita, foi solicitado apoio especializado, sendo empregado um cão farejador que atuava em missão na cidade. durante as buscas, o animal localizou porções de drogas escondidas em diferentes pontos da residência.

Conforme divulgado, foram encontrados aproximadamente 61 gramas de crack, parte da substância já separada em porções para comercialização, além de cerca de 61,43 gramas de maconha. Também foi apreendida uma balança de precisão, localizada no quarto da suspeita.

Ainda segundo as informações e a imagem repassadas pelo jornal Folha do Sul Online ao jornal Rota Policial News, a jovem já possui passagens anteriores relacionadas ao tráfico de drogas e teria tido sua tornozeleira eletrônica retirada um dia antes de acabar presa novamente.

Após a conclusão da ocorrência, ela e a adolescente foram encaminhadas à unidade integrada de segurança pública (UNISP) de Colorado do Oeste, onde foram adotadas as medidas cabíveis.