João Guilherme curte publicação sobre investigação da PF contra Virginia

Por R7

Publicada em 05/06/2026 às 15h30

Uma curtida de João Guilherme nas redes sociais acabou movimentando a web nesta quarta-feira (3).

O ator apareceu entre as pessoas que curtiram uma publicação repercutindo a reportagem da revista Piauí sobre Virginia.

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A matéria revelou que a “influenciadora” e empresária é alvo de uma investigação da Polícia Federal por suspeitas de lavagem de dinheiro e crimes fiscais.

A publicação trazia a seguinte reflexão: “A reportagem da Piauí sobre Virginia Fonseca ajuda a explicar por que, na era dos algoritmos, ser amado, odiado ou investigado parece menos importante do que continuar sendo visto.”

Na legenda, o perfil ainda escreveu: “No fim, seguir os passos de Virginia pode te render um estádio inteiro de vaias ou uma participação especial no programa do Luciano Huck. O curioso é que ambos parecem funcionar como medalhas da mesma época: uma em que ser amado, odiado ou investigado importa menos do que continuar sendo visto.”

Eu vou trazer agora novidades sobre a investigação que começa em relação à Virgínia Fonseca.

O detalhe não passou despercebido porque João não é apenas mais um famoso comentando o assunto. O ator é irmão de Zé Felipe, ex-cunhado de Virginia e tio de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Nos últimos meses, alguns episódios já haviam levantado suspeitas de um possível afastamento entre ele e a “influenciadora”.

João chegou a afirmar publicamente que não concorda com a exposição excessiva de crianças nas redes sociais e disse que não pretende agir da mesma forma com seus futuros filhos.

Recentemente, ele também chamou atenção ao revelar que não foi convidado para a festa de aniversário de 5 anos da sobrinha Maria Alice.

Mas teve um detalhe que deixou os internautas ainda mais curiosos: após a repercussão, a curtida não aparecia mais no perfil do ator.

Até o momento, João não comentou o assunto. Ainda assim, o gesto foi suficiente para gerar especulações nas redes sociais e reacender os rumores de que a relação com Virginia pode não ser mais a mesma.