Jean Oliveira celebra início das obras do novo pátio da Escola JK em Santa Luzia do oeste

Por Ricardo Barros

Publicada em 09/06/2026 às 15h49

Deputado estadual Jean Oliveira (PRD) (Foto: Assessoria Parlamentar)

A comunidade escolar da Escola Estadual Juscelino Kubitschek (JK), em Santa Luzia d’Oeste, recebeu uma importante notícia nesta semana com o início das obras de reconstrução do pátio e reforma da unidade de ensino. O investimento de R$ 1.366.084,96 foi garantido pelo deputado estadual Jean Oliveira (PRD), por meio de articulação junto ao Governo de Rondônia e à Secretaria de Estado da Educação (Seduc).



A obra representa a concretização de um compromisso assumido pelo parlamentar após receber a demanda apresentada pelo presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia d’Oeste, vereador Aldair Leite. O pedido surgiu após o pátio da escola sofrer sérios danos causados por um forte temporal registrado em 2023, comprometendo a estrutura utilizada diariamente por alunos, professores e servidores.



Com os trabalhos já em andamento, a expectativa é que a nova estrutura ofereça mais segurança, conforto e qualidade para a realização de atividades pedagógicas, esportivas, culturais e de convivência escolar.



O vereador Aldair Leite destacou a importância da parceria para que a obra se tornasse realidade.



"Quando procuramos o deputado Jean Oliveira para apresentar essa demanda da Escola JK, fomos prontamente atendidos. Hoje temos a satisfação de ver a obra começando e a certeza de que nossos estudantes terão um espaço digno e seguro. Agradeço ao deputado por atender nosso pedido e olhar com atenção para a educação de Santa Luzia d’Oeste", afirmou o vereador.



Jean Oliveira ressaltou que investir na infraestrutura das escolas é contribuir diretamente para a qualidade do ensino e para o futuro dos estudantes rondonienses.





Obras em andamento na Escola Estadual Juscelino Kubitschek (JK) (Foto: Assessoria Parlamentar)



A reconstrução do pátio da Escola JK é considerada uma das obras mais importantes para a infraestrutura educacional do município e demonstra o compromisso do mandato de Jean Oliveira com a melhoria das condições de ensino e aprendizagem em todas as regiões do estado.