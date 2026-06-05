Jean Oliveira acompanha início de obra de barracão para produtores rurais de Nova Gease

Por Ricardo Barros

Publicada em 05/06/2026 às 08h10

Parlamentar acompanhou obras do barracão da associação de produtores rurais (Foto: Vinicius Braz)

O deputado estadual Jean Oliveira (PRD), líder do governo na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), acompanhou o início das obras de construção de um barracão pré-moldado destinado à Associação dos Produtores Rurais de Nova Gease (Asprogeo), localizada no distrito de Nova Gease, em Alta Floresta d’Oeste.

A obra está sendo executada com recursos destinados pelo parlamentar por meio de emenda, atendendo a uma demanda da associação, presidida por Paulo Soares. O investimento vai contribuir para fortalecer as atividades dos produtores rurais da região, oferecendo uma estrutura adequada para armazenamento e apoio às ações desenvolvidas pela entidade.

O projeto contempla a aquisição e instalação de um barracão pré-moldado em pilares de concreto, com local de armazenamento fechado e contrapiso. A estrutura terá aproximadamente 15 metros por 30 metros, totalizando cerca de 450 metros quadrados de cobertura. O valor destinado para a execução da obra é de aproximadamente R$ 440 mil.

Durante a visita, Jean Oliveira destacou a importância de investir em infraestrutura para fortalecer o setor produtivo rural. “Esse barracão será uma ferramenta importante para os produtores da região, garantindo melhores condições para armazenamento, organização e desenvolvimento das atividades da associação. Nosso compromisso é continuar apoiando quem produz e movimenta a economia do campo”, afirmou o deputado.

Durante a visita, Jean Oliveira destacou a importância de investir em infraestrutura para fortalecer o setor produtivo rural

O presidente da Asprogeo, Paulo Soares, agradeceu o apoio do parlamentar e ressaltou que a obra representa uma conquista histórica para os associados, que passarão a contar com uma estrutura moderna e adequada para atender às necessidades da entidade.

A expectativa é que, após concluída, a nova estrutura contribua diretamente para o fortalecimento da agricultura familiar e para o desenvolvimento econômico da região de Nova Gease, beneficiando dezenas de produtores rurais vinculados à associação.

Fotos: Vinicius Braz e Ricardo Barros