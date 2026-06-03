Jean Mendonça apresenta demandas de Pimenta Bueno ao DER durante reunião com diretor-geral

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/06/2026 às 14h48

Demandas relacionadas à infraestrutura de Pimenta Bueno foram apresentadas ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) durante uma reunião realizada pelo deputado estadual Jean Mendonça e pelo vereador Guilherme Gaspari. O encontro ocorreu na sede do órgão e contou com a participação do diretor-geral do DER, Coronel Eder André.

Durante a agenda, foram discutidas as principais necessidades do município voltadas à área de infraestrutura. Segundo Jean Mendonça, as solicitações têm como objetivo contribuir para a melhoria das condições oferecidas à população, com foco na qualidade de vida e na segurança dos moradores de Pimenta Bueno.

O parlamentar destacou que as demandas foram levadas diretamente à direção do DER, buscando atenção para ações consideradas importantes para o município. A reunião também serviu para alinhar pautas relacionadas ao desenvolvimento da infraestrutura local.

Ao final do encontro, Jean Mendonça agradeceu ao diretor-geral do DER pela recepção e pela parceria institucional mantida entre o órgão e as lideranças que representam Pimenta Bueno.