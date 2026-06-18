Jaru se prepara para receber Etapa Estadual de Motocross 2026 com apoio da Prefeitura

Por Assessoria

Publicada em 18/06/2026 às 08h40

Jaru vai sediar a Etapa Estadual de Motocross 2026, marcada para os dias 27 e 28 de junho, reunindo pilotos e equipes de diversas regiões de Rondônia em um dos eventos mais aguardados do calendário esportivo estadual.

A competição promete movimentar o município com disputas em várias categorias, grande presença de público e impacto direto na economia local, especialmente nos setores de comércio, alimentação e hospedagem.

A realização do evento conta com apoio do Município de Jaru, por meio de parceria formalizada com a Associação Agrícola, Cultural e Esportiva Esquadrão do Barro, responsável pela organização e estruturação da etapa no município.

A parceria foi atualizada por meio de termo de fomento firmado pela Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito (SEGAP), garantindo ajustes no plano de trabalho e reforçando as condições para a execução do evento.

Além do aspecto esportivo, o motocross também é visto como uma importante atração turística e de lazer, consolidando Jaru como referência na realização de eventos de grande porte em Rondônia.