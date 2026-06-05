James Handy, ator de

Por IG

Publicada em 05/06/2026 às 10h41

O ator James Handy, conhecido por atuar em Top Gun: Maverick, morreu aos 81 anos após ser assassinado na última quarta-feira (3), em Los Angeles, nos Estados Unidos. O principal suspeito do crime é o enteado do artista, filho de sua namorada.

Segundo informações divulgadas pela CBS News, James Handy foi encontrado gravemente ferido em frente à residência onde morava, com uma facada no peito. A polícia foi acionada pelo próprio suspeito, um homem de 44 anos, que teria confessado o crime durante a ligação.

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De acordo com o relato das autoridades, o enteado afirmou: “Sou filho do homem. Acabei de matar o homem do pecado ”.

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James Handy

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o veterano caído no jardim da casa, inconsciente e com um ferimento de facada no peito. O ator ainda foi socorrido com vida e levado a um hospital da região, mas não resistiu.

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O suspeito sinalizou para os policiais e disse que era a pessoa que eles procuravam. O suspeito foi preso em flagrante e segue detido. A Justiça norte-americana estipulou fiança de US$ 2 milhões — valor equivalente a mais de R$ 10 milhões na cotação atual —, mas o montante não foi pago.

QUEM FOI JAMES HANDY?

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James Handy

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Veterano do cinema e da televisão norte-americana, James Handy nasceu em março de 1945, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O ator construiu uma longa carreira em Hollywood, participando de dezenas de filmes e séries desde o fim da década de 1970.

Entre os trabalhos mais conhecidos de James Handy estão produções de sucesso como 'Jumanji', 'Protegendo Tess', 'The Rocketeer', 'Aracnofobia', 'O Veredicto' e 'K-9'.