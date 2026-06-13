Ipam zera fila de mais de 12 mil guias e agiliza atendimentos médicos

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 13/06/2026 às 10h50

Os servidores efetivos da Prefeitura de Porto Velho e seus beneficiários estão vivendo uma nova realidade no atendimento disponibilizado pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores (Ipam).

Antes, o servidor ou beneficiário que solicitava uma guia de atendimento para consulta, exame ou qualquer outro serviço clínico previsto em contrato aguardava, muitas vezes, meses e, em alguns casos, mais de um ano para conseguir realizar o procedimento solicitado.

Para se ter uma ideia da situação enfrentada pelo instituto, no início de 2025 havia mais de 12 mil guias de atendimento aguardando análise e autorização. O cenário colocava em risco a saúde de milhares de beneficiários que dependem dos serviços prestados pelo Ipam. No entanto, a demanda foi totalmente zerada por meio de uma força-tarefa criada para regularizar a situação.

Tudo mudou. As guias que antes ficavam represadas e deixavam os beneficiários sem resposta passaram a ser processadas com rapidez. Atualmente, a média diária de solicitações atendidas pelo instituto é de aproximadamente 350 guias, demonstrando uma mudança significativa na forma como os serviços são prestados.

“Essas guias representam exames de ultrassom, consultas médicas e diversos outros procedimentos que hoje o instituto vem oferecendo de maneira plena. Por meio da modernização dos nossos processos e da seriedade do trabalho desempenhado, conseguimos reestruturar o Ipam”, afirmou a presidente do instituto, Claudinéia Bortolete.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que os beneficiários do Ipam contam atualmente com atendimento 24 horas em unidades hospitalares credenciadas, entre elas o Samar, Hospital Central, Pronto Cordis e Instituto do Coração.

“O trabalho desempenhado dentro do Ipam é um compromisso com a saúde dos nossos servidores e de seus familiares. Hoje, quem precisar do instituto pode ter a certeza de que encontrará uma assistência de qualidade, ágil e preparada para atender nos momentos em que mais precisar”.

A fila de mais de 12 mil guias ficou no passado. Com os atendimentos regularizados, uma rede credenciada fortalecida e processos internos modernizados, o Ipam passa a viver uma nova fase, marcada pela recuperação da credibilidade institucional e pela ampliação da assistência oferecida aos servidores municipais e seus dependentes.