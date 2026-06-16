Investimento agrícola do Deputado Alan Queiroz destina R$ 50 mil para fortalecer setor rural de Pimenteiras do Oeste

Por Jorge Fernando

Publicada em 16/06/2026 às 10h47

Com o objetivo de fortalecer as atividades do setor produtivo rural e garantir melhores condições de trabalho aos agricultores do município, o deputado estadual Alan Queiroz (PL) destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil para a aquisição de implementos agrícolas em Pimenteiras do Oeste. O recurso será destinado à Prefeitura Municipal e contribuirá para o desenvolvimento da agricultura local, atendendo à solicitação do vereador Alan Teodoro.



O recurso destinado permitirá o fortalecimento da estrutura de apoio ao setor produtivo rural de Pimenteiras do Oeste, ampliando a capacidade do município de atender as necessidades dos agricultores da região. A aquisição dos implementos agrícolas contribuirá para a realização de serviços com mais eficiência, agilidade e qualidade, beneficiando diretamente quem depende da atividade rural para gerar renda e sustentar suas famílias.



Segundo o parlamentar, apoiar o homem do campo é investir diretamente no desenvolvimento dos municípios e no fortalecimento da economia local. "A agricultura é uma das bases da economia de Rondônia e precisa receber investimentos constantes. Nosso compromisso é apoiar o homem do campo, oferecendo condições para que os produtores possam trabalhar com mais eficiência e produtividade”, finalizou.



Para o vereador Alan Teodoro, o recurso representa um importante avanço para o fortalecimento da agricultura e para o atendimento das demandas dos produtores rurais de Pimenteiras do Oeste. "Essa é uma conquista muito importante para Pimenteiras do Oeste. Os implementos agrícolas vão auxiliar diretamente os produtores rurais, que desempenham um papel fundamental no desenvolvimento do nosso município. Agradeço ao deputado Alan Queiroz por atender essa solicitação e por continuar destinando recursos que fazem a diferença na vida da nossa população", afirmou.



Com a liberação dos recursos, a Prefeitura de Pimenteiras do Oeste poderá ampliar o suporte oferecido aos produtores e fortalecer um dos setores mais importantes para a geração de emprego, renda e desenvolvimento no município.

