Ieda Chaves prestigia feira de adoção pet em Porto Velho com dezenas de animais acolhidos

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 09/06/2026 às 09h20

No último sábado (6), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) prestigiou o MiAURRAIAL, a 4ª edição da Feira de Adoção Pet promovida pela ONG Peludinhos, em Porto Velho. O evento teve como objetivo encontrar lares responsáveis para cães e gatos resgatados de situações de vulnerabilidade.

A organização informou que foram disponibilizados 101 animais, resultando em 76 adoções. Para a parlamentar, cada evento com este propósito representa uma oportunidade de transformar realidades, tanto a dos animais quanto a das famílias que decidem abrir as portas de casa e do coração.

“Esses cães e gatos já enfrentaram o abandono, a negligência e o sofrimento. Foram resgatados por pessoas dedicadas, receberam cuidados e tiveram a chance de encontrar um lar definitivo”, afirmou a deputada. Ieda Chaves destacou ainda que “o abrigo é apenas uma etapa temporária e que o apoio da sociedade na divulgação dessas feiras é fundamental para que esses animais encontrem uma família”.

A presidente da ONG Peludinhos, Silvia Soares, reconheceu a atuação de dezenas de voluntários e de parceiros estratégicos, como o Porto Velho Shopping e a deputada Ieda Chaves, a quem chamou de madrinha da causa. Silvia agradeceu aos que “dedicam tempo e esforço para garantir que esses animais recebam o cuidado e o afeto que merecem”.

Empreende PET

Durante o e,vento, Ieda Chaves também convidou a população para participar da 2ª edição do projeto Empreende PET, que ocorrerá nos dias 27 e 28 de julho, no Espaço Alternativo.

“Quem chega a uma feira de adoção dificilmente sai sem se encantar. São seres inocentes que trazem alegria e companheirismo. Ao adotar, você não apenas muda a vida do animal, mas contribui para reduzir problemas sociais como o abandono e acidentes nas ruas”, concluiu a parlamentar.