Ieda Chaves entrega complexo aquático e banheiros em associação de Ouro Preto do Oeste

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 16/06/2026 às 08h00

Com o objetivo de ampliar as opções de lazer e recreação para as famílias atendidas pela Associação Rural, Social, Cultural, Esportiva e de Lazer Catre Norte, em Ouro Preto do Oeste, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) destinou R$ 450 mil para a construção de uma nova área aquática e banheiros. Neste domingo (14), a parlamentar acompanhou a inauguração da piscina na sede da entidade, localizada na Estrada Linha 62, Km 04, Lote 06-B, Gleba 22.

O recurso foi liberado via Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp). "Esta é mais uma emenda parlamentar entregue e executada com responsabilidade. É o meu compromisso com os rondonienses. Temos a certeza de que o dinheiro público foi bem aplicado e fico feliz em ver essa realização. O espaço está pronto para que a população aproveite todos os benefícios oferecidos", declarou Ieda Chaves.

O vereador Serginho Castilho (MDB), que solicitou o investimento, agradeceu o apoio durante a solenidade. “A obra está entregue, com qualidade, apenas quatro meses após o início. Quando o trabalho é sério, o resultado aparece. Agradecemos à deputada pelo recurso e reconhecemos toda a ajuda que ela tem dado à Catre Norte e a nossa região”.

Castilho ressaltou ainda que outros R$ 400 mil já estão em conta para a construção de um refeitório, o que deve garantir melhores condições de acolhimento e integração aos frequentadores da associação.

Balanço

Desde o início do mandato, em 2023, Ieda Chaves já destinou mais de R$ 5,1 milhões em emendas para o setor de obras e infraestrutura. Os valores foram aplicados em intervenções urbanas e projetos voltados ao desenvolvimento regional em diversas cidades de Rondônia.

Foto: Divulgação