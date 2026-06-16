Ieda Chaves entrega caminhão-tanque para fortalecer produção leiteira em Ouro Preto do Oeste

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 16/06/2026 às 10h13

A trajetória de José Léo Anidasdori, de 71 anos, confunde-se com a própria ocupação de Rondônia. Instalado na Linha 81, em Ouro Preto do Oeste, desde a década de 1970, o pioneiro recorda o tempo em que o acesso era aberto apenas no facão. No último domingo (14), ele celebrou uma conquista que altera o destino da Associação dos Produtores Rurais Flor da Mata (Arfloma): a chegada de um caminhão-tanque para o transporte de leite, viabilizado por emenda parlamentar da deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil).

O investimento de R$ 650 mil, executado via Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), soluciona um gargalo logístico no Km 20 da Gleba 20 D. Para produtores como José Léo, que já alcançou a marca de 320 litros diários, a precariedade no transporte era sinônimo de prejuízo direto. "Muitas vezes o produtor ficava com o prejuízo. Teve vezes de jogar o leite fora porque passava da hora da entrega e criava bactéria", relata o agricultor, que também investe no cultivo de cacau.

Segundo Ieda Chaves, a entrega do equipamento assegura que o leite chegue à indústria com a qualidade preservada, eliminando entraves que castigaram a região por mais de uma década.

“O sonho se transformou em realidade. Há apenas 10 meses, recebemos o pedido da associação, onde a principal dificuldade era o transporte. Os produtores precisavam de um veículo adequado para garantir qualidade, ampliar a capacidade e aumentar a rentabilidade”, destacou a parlamentar.

Balanço

A iniciativa, articulada a partir de demanda do vereador Serginho Castilho (MDB), integra o cronograma de fortalecimento da agricultura familiar no estado. O parlamentar municipal ressaltou a importância da parceria: “Recebemos um caminhão Mercedes equipado com tanque de inox, que trará economia no frete e maior retorno financeiro. Quem ganha é o produtor e toda a comunidade”.

Desde o início do mandato, Ieda Chaves já destinou aproximadamente R$ 8 milhões ao setor produtivo, beneficiando associações rurais em cerca de 15 municípios rondonienses com foco na modernização do campo.

Novo ciclo

Para José Léo, o novo cenário encerra um ciclo de 15 anos de dificuldades. "Esse caminhão para nós é uma maravilha. Vamos levar o leite direto e não vamos mais passar por esses 15 anos de dificuldade. Vai ser uma glória", concluiu o pioneiro.