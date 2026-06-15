Ieda Chaves destina R$ 500 mil para o Circuito Rondônia de Pesca Esportiva em Guajará-Mirim

Por Assessoria

Publicada em 15/06/2026 às 10h41

No último sábado (13), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) participou da etapa de Guajará-Mirim do Circuito Rondônia de Pesca Esportiva, realizado na Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte (IP4). Para esta edição, a parlamentar destinou emenda individual de R$ 500 mil ao evento, que reuniu pescadores de todas as regiões do estado e visitantes de diversas partes do país.

A competição, realizada no formato “Eles com Elas Pescando”, contou com as modalidades de pesca embarcada por equipe e em caiaque.

A parceria ocorre pelo segundo ano consecutivo. Durante o evento, Ieda Chaves destacou a importância estratégica do investimento para a região: “Então, a gente fica muito feliz de estar aqui novamente. O Festival é um exemplo que fomenta a economia. E, Eu agradeço a todos, por todo esse acolhimento, por essa, quando a gente chega aqui, sempre muito bem recebida. Lembro que a gente já conseguiu colocar cerca de R$ 6 milhões em emendas parlamentares na cidade. Então, não só na pesca, mas também em saúde, educação e infraestrutura”.

Apoio local

Sergio Bouez (PSB), parceiro local da parlamentar e entusiasta do desenvolvimento na Pérola do Mamoré, ressaltou a relevância de iniciativas desse porte. “Guajará-Mirim necessita de iniciativas que fortaleçam o turismo, valorizem a cultura e movimentam a economia local. Eventos dessa natureza atraem visitantes, geram oportunidades e mostram o potencial do nosso município. Por isso, é fundamental que ações como essa continuem acontecendo e recebam apoio cada vez maior”, afirmou.

Premiação

A premiação total ultrapassou R$ 70 mil. Entre os prêmios entregues estavam um kit composto por barco, motor de 30 HP e reboque, além de um kit com caiaque e motor de 3 HP. Também foram distribuídos equipamentos de pesca para os vencedores das categorias pesca embarcada e caiaque.

Ieda Chaves já investiu, desde o início de seu mandato, mais de R$ 4,2 milhões para fortalecer a pesca, o turismo atendendo também Jaci-Paraná – Porto Velho, Ariquemes, Cabixi, Pimenteiras D’Oeste, São Francisco do Guaporé, Cacoal e Distrito de Porto Rolim – Alta Floresta D’Oeste e a qualificação profissional, através do projeto “Qualifica Rondônia”, com cursos de Atendimento ao Turista, Condutor de Pesca Esportiva e Mecânica Básica de Motor de Popa.

“Apoiar o turismo é investir diretamente no desenvolvimento de toda a economia local. Iniciativas como esta movimentam a cidade e fazem a roda econômica girar, beneficiando a rede hoteleira, os restaurantes e diversos outros empreendimentos da região. Nosso compromisso é continuar fomentando as atividades esportivas e as vocações turísticas dos nossos municípios”, completou a deputada.

Organização

O Circuito Rondônia de Pesca Esportiva é organizado pela Associação dos Condutores de Pesca Esportiva do Estado de Rondônia (ACPE/RO). O investimento foi viabilizado por meio da Secretaria Estadual de Turismo (Setur).