Ieda Chaves destina R$ 145 mil para ampliar atendimento a pacientes com câncer Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 19/06/2026 às 11h12

Desde 2013, a Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Porto Velho (AVCC) atua como uma rede de apoio essencial na capital rondoniense, acolhendo pacientes e familiares em momentos de extrema vulnerabilidade. Para fortalecer esse trabalho, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) destinou uma emenda parlamentar de R$ 145 mil à entidade. O recurso viabilizou a compra de um utilitário Fiat Strada e de mais de 200 cestas básicas, entregues a famílias de pacientes oncológicos de baixa renda.

Durante visita institucional realizada nesta quinta-feira (19), a parlamentar destacou que apenas quem acompanha de perto a rotina de quem enfrenta a doença compreende que a batalha vai muito além do diagnóstico médico.

“É uma batalha contra o tempo, contra a distância e, muitas vezes, contra a escassez do básico. Fazer política com propósito é entender que o recurso público só ganha valor quando se transforma em alívio real para quem sofre. Na AVCC, encontramos voluntários que realizam um trabalho maravilhoso”, afirmou Ieda Chaves.

A presidente da AVCC, Dayse Mara Caetano Passos Borges, ressaltou que a missão da entidade é garantir dignidade e suporte prático durante o tratamento oncológico. “Nós entregamos alimentos, fazemos a cessão de cadeiras de rodas, distribuímos kits de higiene básica. Esses são apenas alguns exemplos do que esse material agrega em recursos para a nossa instituição. Afinal, trabalhamos por meio de um tripé: sustentabilidade, ajudando o meio ambiente; ação social, apoiando pessoas; e economia, gerando recursos para manter esse trabalho”, explicou.

Campanha de doações



Para manter o acolhimento ativo, a AVCC conta com o apoio contínuo da sociedade. As doações de alimentos não perecíveis, roupas em bom estado (adulto e infantil), além de tampinhas plásticas e lacres de alumínio para o projeto Tampinhas e Lacres de Amor, podem ser entregues diretamente na sede da instituição, na Rua Belo Horizonte, 110, bairro Embratel. Contribuições financeiras de qualquer valor podem ser feitas por meio da chave Pix (CNPJ) 18.267.375/0001-88.

Serviço



Informações adicionais estão disponíveis pelo telefone (69) 99944-2835 ou no perfil oficial do Instagram (@avccportovelho).