Hospital Municipal Angelina Georgetti Inicia Atendimentos na Nova Estrutura

Por assesoria

Publicada em 18/06/2026 às 09h39

A cidade de Espigão d'Oeste recebeu, nesta terça-feira, 16 de junho, uma importante conquista para a saúde pública municipal. Exatamente na data em que o município completou 45 anos, o Hospital Municipal Angelina Georgetti deu início aos atendimentos em sua nova estrutura, resultado de um trabalho sério e comprometido com o bem-estar da população espigãoense.

Investimento em Saúde Pública

Os atendimentos no hospital municipal nunca foram interrompidos. Durante o período de obras, os serviços de saúde continuaram sendo prestados de forma provisória no anexo do Centro de Saúde da Mulher, localizado aos fundos do estabelecimento, em uma área adaptada para garantir a continuidade do atendimento à população. Agora, o município conta com uma estrutura adequada para acolher com dignidade cada cidadão que busca cuidados em saúde.

A primeira fase das obras teve início em julho de 2022, contemplando uma área de 1.068 m² reformada, com investimento de R$ 1.541.164,46. Cada metro quadrado recuperado representa melhoria concreta na qualidade do atendimento oferecido às famílias de Espigão d'Oeste.

Ampliação da Urgência e Emergência Concluída

A transformação do hospital municipal foi completada com a segunda fase das obras, focada na ampliação da urgência e emergência. Esta etapa contemplou mais 336,03 m² de área construída, com investimento de R$ 1.125.700,00. As obras estão com 70% concluídas, entregando à população uma estrutura moderna e funcional.

A ampliação da urgência e emergência trará benefícios diretos tanto para os pacientes quanto para os servidores. Os cidadãos terão acesso a um espaço mais adequado para situações de maior complexidade, enquanto a equipe de saúde contará com melhores condições de trabalho para exercer suas funções com excelência.

Transparência e Compromisso com o Cidadão

Os números das obras demonstram o compromisso da administração pública com a saúde: mais de 1.400 m² entre reforma e ampliação, mais de R$ 2,6 milhões investidos em benefício da população. Recursos públicos aplicados com legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, princípios que norteiam cada ação da Prefeitura de Espigão d'Oeste.

Mais do que cifras, o que importa é o resultado na vida das pessoas. Quando uma criança é atendida em ambiente adequado, quando uma família recebe acolhimento no momento de vulnerabilidade, quando um servidor trabalha em condições dignas, toda a comunidade se beneficia.

Espigão d'Oeste Transforma Vidas

Esta conquista reforça o compromisso da administração municipal com aquilo que há de mais valioso para uma comunidade: a vida e a saúde de seus cidadãos. Cada real investido, cada dia de obra, cada detalhe planejado teve como foco exclusivo o bem-estar da população espigãoense.

O Hospital Municipal Angelina Georgetti, agora em sua nova estrutura, é símbolo do trabalho que coloca o cidadão no centro de todas as decisões. É a prova de que Espigão d'Oeste segue transformando vidas, e cada espigãoense faz parte dessa transformação.

Saúde pública de qualidade. Compromisso com a vida. Orgulho de ser espigãoense.