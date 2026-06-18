Por Folha do Sul

Publicada em 18/06/2026 às 08h20

Um homem de 33 anos, conhecido como “Magrinho”, foi executado a tiros no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, na noite desta quarta-feira, 17. O assassinato aconteceu nas proximidades do local onde usuários de drogas costumam se reunir.



Segundo as primeiras informações, a vítima estava na rua, quando dois homens em uma motocicleta apareceram, e um deles abriu fogo. Magrinho morreu no local, atingido por pelo menos 2 disparos, enquanto os assassinos fugiam no mesmo veículo em que haviam chegado.



Após a Polícia Militar chegar ao local do crime, a identidade completa da vítima foi revelada: trata-se de Valdeir Pereira de Freitas, que sofreu perfurações no rosto, no pescoço e no tórax.



Ele seria usuário de drogas, mas ainda não está confirmada a motivação do ataque letal, que apresenta as mesmas características de outros homicídios praticados por facções envolvidas com o tráfico na cidade.