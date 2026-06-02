Hildon Chaves afirma que Rondônia precisa de um governador com um olhar atento para as pessoas

Por Assessoria

Publicada em 02/06/2026 às 08h50

O ex-prefeito de Porto Velho por dois mandatos e pré-candidato ao Governo do Estado, Hildon Chaves (Federação União Progressista), confirmou nesta segunda-feira (01) que seu “maior compromisso de governo será cuidar das pessoas”. A declaração foi dada durante entrevista ao programa “Bora Rondônia”, da TV Rondovisão, de Porto Velho. Promotor de Justiça do Estado por mais de 20 anos, Hildon afirmou que, “para qualquer governo obter sucesso, existem dois pilares: o combate permanente à corrupção e contar com uma administração de qualidade, formada por homens e mulheres de bem”.

Prefeito da capital por dois mandatos, Hildon Chaves teve um índice de aprovação popular superior a 80%. “Quando a gente fala de cuidar da Saúde, da Educação, de investir no Desenvolvimento Econômico, nós estamos falando sobre cuidar das pessoas. Esse olhar, esse carinho, isso tem que estar presente em tudo que fazemos, pois, no final, tudo se resume a melhorar a vida das pessoas, a dar qualidade de vida e dignidade às famílias rondonienses”, declarou.

“Em Rondônia, somos gratos por nossas matas, nosso clima, nossas terras férteis, nossas águas, mas o mais importante são as pessoas, que vieram dos quatro cantos do Brasil para construir nosso Estado”, disse o pré-candidato. Hildon Chaves confirmou que terá uma atenção especial às milhares de famílias de pequenos agricultores. “Rondônia está atrelada à terra. Temos netos e bisnetos de agricultores. Teremos investimentos para incentivar os rondonienses a produzir em suas propriedades, gerando renda e empregos”, ressaltou.

AGRICULTORES

“Nossa agricultura familiar é a verdadeira força de Rondônia. E eu asseguro que ela pode crescer muito, se tiver os investimentos adequados por parte do governo”, destacou Hildon. “O café é um típico exemplo de sucesso. Hoje, para criarmos uma família de classe média no meio rural, o café é a cultura ideal. Aquelas famílias que já dispõem de uma pequena propriedade rural, que produzem algumas coisas para o dia a dia, um pouco de leite, frutas, uma horta, poderão ter uma fonte de renda muito relevante”.

Segundo Hildon, “com apoio do governo, em um hectare de café, com um investimento em torno de R$ 30 mil, essa mesma família terá uma fonte de renda garantida em torno de R$ 8 mil por mês, já a partir do terceiro ano após o plantio. Isso serve para o café e também para o cacau”, disse. “O governo precisa fazer a sua parte. Necessitamos recriar programas de apoio aos produtores, como o antigo Comec, do ex-governador Ivo Cassol, que entregava cinco horas-máquina para o produtor fazer melhorias na sua propriedade. São ações simples e, por meio delas, podemos dobrar o PIB do Estado”.

AGRONEGÓCIO

Hildon destacou que a Rondônia Rural Show, realizada há poucos dias em Ji-Paraná, movimentou R$ 4,5 bilhões em negócios. “Nosso agro vai bem, mas pode melhorar muito mais. Milho e soja são as commodities dos grandes produtores. No Mato Grosso, por exemplo, a legislação estadual determina que parte da soja e do milho deve ser processada dentro do Estado. Por isso, é prioridade incentivarmos a industrialização do campo”, declarou Hildon, que desenvolve há anos a atividade pecuária em suas propriedades.

“Eu pessoalmente montei uma fábrica de ração em minha fazenda. Plantamos soja suficiente para o consumo interno de ração. Mas para podermos utilizar essa soja na ração, é preciso antes retirar o óleo. Trata-se de um processo industrial, por meio de uma máquina extrusora. Mas aquela soja, depois que retiramos o óleo, vale mais do que a soja inteira”, calculou. “Há muito para ser feito em termos de industrialização do agronegócio do nosso estado”.