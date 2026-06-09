Guaporé FC contrata meio-campista Patrick Felipe para sequência da temporada

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/06/2026 às 14h15

O meio-campista Patrick Felipe foi anunciado como novo reforço do Guaporé FC para a sequência da temporada. O atleta chega ao clube após passagem pelo Ji-Paraná FC e passa a integrar o elenco na continuidade dos compromissos da equipe.

De acordo com o anúncio do clube, a contratação tem como objetivo ampliar as opções do grupo, com a chegada de um jogador que agrega qualidade, experiência e competitividade ao elenco.

Patrick Felipe foi recebido pelo Guaporé FC com mensagem de boas-vindas para a nova jornada com a camisa do clube.