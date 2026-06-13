Governo prepara programação para mobilização das Semanas Nacional e Estadual de Políticas Sobre Drogas

Por Eleni Caetano

Publicada em 13/06/2026 às 10h45

O governo de Rondônia, por meio do Conselho Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas (Conepod), em parceria com a Secretaria Executiva Regional da Governadoria em Porto Velho, realizou na manhã desta sexta-feira (12), uma reunião de alinhamento com representantes de instituições governamentais e não governamentais para definir as ações da 28ª Semana Nacional e da 6ª Semana Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas. Com o tema “Esporte é Vida”, a mobilização acontecerá entre os dias 22 e 26 de junho, com atividades preventivas nas 10 regionais de governo, alcançando os 52 municípios rondonienses.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a prevenção é uma das ferramentas mais eficazes para proteger crianças, adolescentes e famílias dos impactos causados pelo uso de álcool e outras drogas. “Investir em informação, conscientização e oportunidades por meio do esporte, da educação e da inclusão social é fundamental para fortalecer a qualidade de vida da população e construir uma sociedade mais saudável e segura”, salientou.

O presidente do Conepod, David Inácio, ressaltou que a participação das instituições públicas, da sociedade civil organizada e da população em geral é essencial para o sucesso das ações. “A dependência química é um problema social que afeta famílias inteiras e exige o envolvimento de todos os segmentos da sociedade. Somente por meio da união de esforços conseguiremos ampliar a prevenção, intensificar os cuidados e promover a reinserção social daqueles que necessitam de apoio.”

A secretária executiva regional de governo de Porto Velho, Amanda Alencar Moreira, destacou a importância da participação popular na construção das políticas públicas sobre drogas. “A conscientização coletiva e o engajamento da comunidade são fundamentais para ampliar o alcance das ações preventivas, fortalecendo a rede de proteção social e contribuindo para a transformação de vidas em todo o estado.

PROGRAMAÇÃO

A secretária-geral do Conepod, Aline Alves, informou que cada Secretaria Executiva Regional de Governo contará com uma programação própria durante a semana de mobilização. Em Porto Velho, a abertura oficial acontecerá no dia 22 de junho, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Flora Calheiros Cotrin, localizada na Rua Assis Chateaubriand, nº 7643, Bairro Esperança da Comunidade, Zona Leste da Capital. A programação contará, ainda com palestras, atividades esportivas, ações educativas e serviços realizados em parceria com órgãos governamentais e instituições da iniciativa privada.

O encerramento das atividades ocorrerá no dia 26 de junho, no Espaço Alternativo, em Porto Velho, reunindo instituições parceiras e a sociedade em uma grande mobilização pela prevenção. A Semana Nacional e Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas reitera a importância de definir e executar ações integradas capazes de informar, conscientizar e transformar vidas em todo o estado de Rondônia.

O impacto das parcerias e a integração dos diversos setores envolvidos são fundamentais para promover a prevenção, o cuidado e o enfrentamento ao uso de álcool e outras drogas, uma responsabilidade compartilhada por toda a sociedade.A reunião contou com a participação de representantes de órgãos do governo e da iniciativa privada que estarão mobilizados nas ações de prevenção às drogas.