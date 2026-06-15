Governador de Rondônia faz alerta sobre escolha de candidatos nas próximas eleições: “Cuidado!”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/06/2026 às 11h22

PORTO VELHO, RO - O governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, do PSD, divulgou um vídeo em que relembrou o início de sua gestão, a partir de 1º de janeiro de 2019, e citou as dificuldades enfrentadas durante a pandemia em 2020. Na gravação, ele afirmou que assumiu o governo do Estado em meio a situações complexas e que a crise sanitária representou um dos principais desafios daquele período.

“Bem, no dia 1º de janeiro de 2019 eu assumi o governo do Estado de Rondônia e tive uma série de situações complexas como, por exemplo, em 2020 tive que enfrentar a pandemia”, declarou.

Ao tratar da pandemia, o governador afirmou que o cenário teve impacto mundial e relatou ter recorrido à fé diante da responsabilidade de conduzir o Estado naquele momento. “A pandemia veio como uma bomba, né, que chegou para toda a população mundial e eu pensava: Senhor Deus, quem sou eu pra poder ter todo o poder para poder enfrentar isso. Eu dependo do Senhor, meu Deus”, disse.

Na sequência, ele afirmou que ingressou no governo com o objetivo de corrigir distorções, combater a corrupção e demonstrar que seria possível administrar sem práticas corruptas. “Eu entrei para o governo do Estado com o objetivo de poder corrigir distorções, lutar contra a corrupção. Sempre foi esse o meu objetivo, e mostrar que dá para se fazer um governo sem corrupção”, afirmou.

O governador também mencionou as mortes ocorridas durante a pandemia e disse que o período tirou o sono da administração. “Mas aí então veio essa pandemia que tirou nosso sono. Perdemos muitas pessoas, muitos amigos meus também, familiares de amigos meus se foram e a gente, pela misericórdia de Deus, todos nós que estamos aqui ouvindo nesse momento permanecemos aqui”, declarou.

Em seguida, ele explicou que o vídeo foi gravado para tratar da escolha dos eleitores nas próximas eleições. Segundo o governador, a população deve ter cuidado ao votar. Ele relacionou a escolha de governantes ao enfrentamento de situações de crise.

“Estou gravando este vídeo para falar para todos sobre o cuidado de quem vai votar nas próximas eleições para ter cuidado na escolha, porque, pessoal, se fosse uma pessoa desonesta que estivesse no poder naquele momento em 2019, não teria dinheiro para ter feito nada em 2020”, afirmou.

Ainda segundo o governador, uma escolha inadequada poderia ter agravado as consequências da pandemia. “Mais pessoas teriam sido destruídas, teriam morrido. No entanto, pela glória de Deus, a gente conseguiu evitar muitas mortes”, disse.

No vídeo, ele pediu que os eleitores não decidam o voto apenas por partido, amizade ou promessas feitas por candidatos. “Então eu peço que escolha adequadamente, não por partido, não por ser amigo, às vezes pessoas que ficam sorrindo demais, né, apertando a mão de todo mundo e prometendo coisas que de fato não vão cumprir”, declarou.

O governador também associou a escolha eleitoral à fé e citou tanto o comando do Estado quanto a composição da Assembleia Legislativa. “Então escolha com sabedoria, escolha alguém que Deus coloque no seu coração para governar esse estado, assim como também aqueles que Deus coloca no seu coração para estarem ali na Assembleia Legislativa”, afirmou.

Na parte final da gravação, ele fez críticas genéricas a perfis políticos que, segundo sua fala, gritam, acusam e brigam, e questionou a capacidade dessas pessoas de atuar no Legislativo. “Se você escolher errado alguém que só grita, que acusa, que briga, o que essa pessoa vai fazer de fato estando ali na Assembleia Legislativa se não sabe conversar, não sabe dialogar, não sabe fazer uma boa política de fazer entregas para a população, trabalhar em conjunto com o governo do estado, não é verdade?”, disse.

O governador encerrou o vídeo pedindo cuidado aos eleitores para evitar consequências futuras. “Então eu peço que tomem cuidado para não errarem, para que nós não soframos ali na frente, tá bom? Valeu, abraço forte, estejamos todos com Deus”, concluiu.