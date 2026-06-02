Gabriel Medina reage após suposto racha com Neymar Jr

Por IG

Publicada em 02/06/2026 às 11h00

Neymar Jr. voltou a ficar entre os assuntos mais comentados das redes sociais, mas, desta vez , por conta de sua amizade com o surfista Gabriel Medina. Após inúmeros rumores sobre um suposto afastamento entre os dois atletas, o campeão mundial de surfe fez questão de interagir com o jogador da Seleção Brasileira publicamente.

Para quem não acompanhou a polêmica, Gabriel Medina interagiu com Neymar no último domingo (31), logo após a partida entre Brasil e Panamá, realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Na publicação, Neymar comemorou o carinho recebido da torcida brasileira e falou sobre o sonho da Seleção na busca pelo hexacampeonato mundial.

“Como é bom sentir esse carinho do nosso país. Agora é seguir viagem em busca do nosso objetivo, do nosso sonho. Vambora, Brasil, rumo ao hexa!”, escreveu o craque nas redes sociais.

Pouco depois, Gabriel Medina comentou na postagem do amigo, marcando a primeira interação pública entre os dois desde o surgimento dos rumores de crise na amizade.

“Sua hora vai chegar !”, escreveu o surfista, levando fãs à loucura e reacendendo os comentários sobre a relação entre os atletas.