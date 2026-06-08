Futuro governador somente no segundo turno, três pré-candidatos de Ji-Paraná para duas vagas ao Senado, missão hercúlea a do PT nas Eleições 2026

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/06/2026 às 14h00

Sucessão – O assunto está sempre sendo motivo de notas na coluna. E não poderia ser diferente, pois envolve a política regional priorizando a sucessão estadual, que mobiliza mais que as presidenciais. Em outubro, teremos as Eleições Gerais, para a reeleição ou eleição do presidente da República e do vice, duas das três vagas ao Senado, dos Estados e Distrito Federal, além de Câmara Federal e Assembleias legislativas. Mas a disputa a governador e vice mobiliza de forma direta o eleitorado nos Estados, como ocorre em Rondônia. Temos vários pré-candidatos à sucessão estadual, da capital e do interior em busca do cargo, hoje ocupado por Marcos Rocha, que preside o PSB em Rondônia e, como está no segundo mandado, está impossibilitado de concorrer a mais uma reeleição. O seu partido já tem um pré-candidato, o ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, que estava no segundo ano do segundo mandato consecutivo. Ele renunciou seis meses antes, como determina a Lei Eleitoral, e trabalha a pré-candidatura a governador.

Pré-candidatos – Conseguir 50% mais um voto para se eleger no primeiro turno é uma missão praticamente impossível, ao menos em Rondônia. O Estado é conhecido por sua maioria de eleitores de direita e, no segundo turno das eleições de 2022, Bolsonaro somou 70,66% dos votos válidos (633.236 votos) e Lula 29,34% dos votos válidos (262.904 votos) em 2022 expôs a preferência do eleitorado do jovem Estado. Nenhum dos 52 prefeitos é do PT, que não tem representantes no Congresso Nacional (três senadores e oito deputados). Na Assembleia Legislativa (Ale), dos 24 deputados, somente Cláudia de Jesus, de Ji-Paraná é do PT. O PT tem cerca de 20% dos votos bons em Rondônia, com maior concentração em Porto Velho, onde Roberto Sobrinho, hoje sem partido, foi prefeito em dois mandatos consecutivos. O PT já teve a senadora Fátima Cleide, que deixou uma ótima folha de bons serviços em Brasília, inclusive na transposição dos servidores do Estado para a União.

Pré-candidatos II – Tendo como parâmetro as enquetes já realizadas por órgãos de comunicação (rádio, TVs, sites) e pesquisas por empresas especializadas, Hildon Chaves (UB), ex-prefeito em dois mandatos seguidos de Porto Velho; senador Marcos Rogério, presidente regional do PL, e Adailton Fúria estão acima dos demais pré-candidatos e com chances de sucesso nas eleições de outubro. Ocorre, que os três são pré-candidatos de centro-direita. No caso de Hildon, Rogério e Fúria dividirem os votos nas urnas, como se observa hoje, nas pesquisas e enquetes, não será difícil uma das vagas para o segundo turno ser de um candidato de centro-esquerda, no caso o candidato do PT, o ex-deputado federal e ex-presidente do PSD, Expedito Netto. Quem conhece bem política, sabe que eleições em segundo turno é uma loteria, pois pode mudar radicalmente o quadro do primeiro turno. As eleições a prefeito de Porto Velho em 2024 refletiram muito bem sobre o quadro que estamos prevendo com a eleição histórica de Leo Moraes (Podemos) se sobrepondo a ex-deputada federal, Mariana Carvalho, que tinha vencido o primeiro turno 44,53% a 25,65%.

Federais – Ji-Paraná tem hoje, um senador, Marcos Rogério, que preside o PL no Estado, e Sílvia Cristina, na Câmara Federal. O Estado conta com três senadores e oito deputados federais, políticos que compõem a Bancada Federal de Rondônia no Congresso Nacional. Na Assembleia Legislativa, o PT tem somente Cláudia de Jesus. No quadro político atual, o município de Ji-Paraná, segundo maior colégio eleitoral do Estado com cerca de 90 mil eleitores, tem um grupo considerável de políticos em condições de ampliar a representatividade em Brasília. Somente para os dois dos três cargos ao Senado, que estarão em disputa nas eleições gerais de outubro, o município tem três pré-candidatos, dois deles considerados bons de votos, pois já disputaram eleições com sucesso. São os casos da deputada Sílvia Cristina e do ex-senador Acir Gurgacz, que inclusive já foi prefeito do município.

Federais II – Ji-Paraná tem como pré-candidatos ao Senado Sílvia Cristina, que preside o PP no Estado, Acir Gurgacz, presidente estadual do PDT, que ainda depende de decisão da Justiça Federal, que deverá ocorrer esta semana, provavelmente a favor, pois não cometeu nenhum crime eleitoral, e o pecuarista Bruno “Bolsonaro” Scheid (PL), que usa o sobrenome do ex-presidente da República que também trabalha a pré-candidatura. Contar com três pré-candidatos poderá ser prejudicial para o futuro político do município com relação a representatividade federal, porque a divisão de votos certamente favorecerá os adversários. A situação possivelmente será amenizada, porque o deputado federal Fernando Máximo, maior votação à Câmara Federal em 2022 (85.596), eleito pelo UB e agora filiado ao PL deverá dividir os votos com Bruno, favorecendo Sílvia e Acir. Mas na partilha de votos uma terceira via poderá ser favorecida. A futura bancada de Rondônia no Senado terá muito a ver com Ji-Paraná.

Respigo

Porto Velho terá vários dos 23 vereadores disputando cargos eletivos nas eleições gerais de outubro. A expectativa é que entre 30% a 40% deles estarão disputando cadeiras na Assembleia Legislativa (Ale). Estão na lista de pré-candidatos a federal o pastor Evanildo Ferreira da Silva, eleito pelo PRTB, mas hoje filiado ao PSD; Sofia Andrade (PL) e Elis Regina (UB) +++ Sofia foi candidata a à Câmara Federal em 2022 pelo Podemos, somou 12.906 votos e ficou como segunda suplente. Em 2024 foi eleita vereadora em Porto Velho com 3.493 votos sendo a oitava mais bem votada +++ Na última semana uma mulher pilotando uma motocicleta se envolveu em um acidente no perímetro urbano de São Francisco do Guaporé com uma retroescavadeira. Contrariando todas as normas de trânsito o veículo de serviços pesados trafegava pela via urbana sem batedor, como determina o Código Nacional de Trânsito +++ A irregularidade ocorre com regularidade praticamente todos os dias em Porto Velho, inclusive nas avenidas Jorge Teixeira e Imigrantes, ambas com trechos sendo a BR 319 e não se tomam as providências cabíveis. É impressionante a irresponsabilidade de quem circula com retroescavadeira, pá-carregadeira e motoniveladora, diariamente e em horários de pico pela BR 319 (Jorge Teixeira e Imigrantes) em Porto Velho +++ O Brasil joga no sábado (13) às 17h contra Marrocos. É a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo deste ano, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

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