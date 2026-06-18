Fundação de Cultura e Juventude convida população para prestigiar o Festival de Bandas e Fanfarras

Por Assessoria

Publicada em 18/06/2026 às 15h07

A Fundação de Cultura e Juventude de Rolim de Moura (FUNCJ) e o Fundo Municipal de Cultura com apoio da Prefeitura Municipal, realizará no próximo dia 20 de junho o Festival de Bandas e Fanfarras de Rolim de Moura, evento que reunirá corporações de diferentes municípios do Estado de Rondônia em uma grande celebração da música, da cultura e da tradição.

Com início previsto para as 17 horas, o festival contará com apresentações de bandas e fanfarras em diversas categorias, proporcionando ao público um espetáculo marcado pela técnica, disciplina, criatividade e talento dos participantes.

O festival também contará com espaço destinado à exposição e comercialização de produtos de artesãos, escritores e pequenos empreendedores locais. A participação desses expositores amplia o alcance cultural do evento e contribui para a valorização da produção artística, literária e empreendedora do município, fortalecendo a economia criativa e incentivando a geração de renda.

A Fundação convida toda a população de Rolim de Moura e região para prestigiar o evento e acompanhar as apresentações das corporações participantes, em uma programação preparada para reunir cultura, entretenimento e integração comunitária.

Convidamos toda a população de Rolim de Moura e região a participar deste grande encontro cultural, prestigiando as apresentações das corporações participantes e visitando os espaços destinados aos artesãos, escritores e pequenos empreendedores que estarão expondo seus trabalhos durante o festival.

Não perca! Dia 20 de junho, a partir das 16:30 no Espaço da Feira de Segunda (saída p/ Pimenta Bueno).