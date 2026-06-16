Foragido do Amazonas é preso em Porto Velho com maconha

Por pvhnoticias.com

Publicada em 16/06/2026 às 15h09

Um foragido da Justiça do Amazonas, identificado como Vinicius S. O. de A., de 27 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (15) durante uma abordagem da Polícia Militar em uma praça localizada no cruzamento das ruas Erva Doce e Erva Cidreira, no bairro Cohab, zona sul de Porto Velho.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma guarnição do 9º Batalhão da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina quando avistou dois homens sentados em um banco da praça fazendo uso de um cigarro artesanal com características semelhantes à maconha.

Durante a abordagem e revista pessoal, os policiais encontraram o cigarro, três deschavadores com resíduos da substância, diversas pontas de cigarros artesanais e um invólucro contendo material vegetal aparentando ser maconha. Diante da situação, foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por posse de entorpecente.

Ao realizarem consulta nos sistemas de segurança pública, os militares constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra Vinicius, expedido pela Comarca de Boca do Acre, no Amazonas, com validade até fevereiro de 2027.

Após receber voz de prisão, o foragido foi conduzido para os procedimentos legais. Segundo a ocorrência, durante o deslocamento para o Instituto Médico Legal (IML), ele danificou propositalmente seu aparelho celular e também causou danos ao compartimento de presos da viatura utilizada na condução.

Por conta dos prejuízos causados ao patrimônio público, o suspeito também foi apresentado na Central de Flagrantes pelo crime de dano qualificado contra patrimônio público.

Com ele foram apreendidos R$ 198 em dinheiro, uma aliança metálica e o aparelho celular danificado. O homem permaneceu à disposição da Justiça.