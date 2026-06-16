Navio de guerra russo dispara tiros de advertência contra iate no Canal da Mancha, dizem agências

Um navio de guerra russo fez "disparos de advertência" contra um iate no Canal da Mancha próximo a territoriais águas britânicas, denunciou o governo do Reino Unido a agências de notícias nesta terça-feira (16).
O iate está registrado sob bandeira britânica e o incidente ocorreu em águas internacionais próximas às águas britânicas quando a embarcação se aproximou do navio russo, disseram fontes do Ministério da Defesa britânico à Reuters e à AFP.
Segundo a Reuters, o navio envolvido no incidente é a fragata Admiral Grigorovich, da Marinha russa, que estava sendo monitorado pelo governo britânico há alguns dias.
O incidente teria ocorrido a cerca de 20 milhas náuticas (cerca de 37 km) ao sul da Ilha de Wight, no sul do Reino Unido, e o iate alegou que o navio russo fez os disparos a uma distância de cerca de 450 metros, disse a fonte da defesa britânica à Reuters.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!